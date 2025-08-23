Sucesos
Detenido en el aeropuerto de Palma un ladrón anciano que iba con un andador
El delincuente septuagenario utilizaba el cajón de la sillita para guardar los artículos que sustraía a los turistas
Xavier Peris
Agentes de la Policía Nacional arrestaron el pasado lunes a un hombre septuagenario que caminaba con un andador como presunto autor de hurtos a turistas en el aeropuerto de Palma. El anciano, un delincuente habitual con numerosos antecedentes, utilizaba el cajón de la sillita para esconder los efectos que sustraía.
Según informa la Policía Nacional, agentes destinados en el aeropuerto de Palma, con la colaboración de vigilantes de seguridad privada, localizaron el pasado lunes por la mañana a un hombre septuagenario que el pasado mes de junio sustrajo efectos valorados en más de 2.000 euros a una turista que comenzaba sus vacaciones en la isla y se disponía a recoger un vehículo de alquiler.
Los investigadores se sorprendieron cuando descubrieron que el autor de los hechos era una persona de avanzada edad, que utilizaba para desplazarse un andador y que usaba el asiento del mismo para ocultar los efectos sustraídos, alejándose después de forma precipitada del lugar.
Una vez, detenido por agentes de Policía Nacional, se comprobó que el presunto autor de los hechos contaba con un amplio historial delictivo.
Controles de pasajeros
Durante el presente mes de agosto la Policía Nacional ha controlado en el puesto fronterizo de Son Sant Joan, a los pasajeros de más de 4.400 vuelos. En estos controles fronterizos los agentes destinados en el aeropuerto han detenido a trece personas, como presuntos autores de diversos delitos: seis de ellas por falsedad documental —al intentar pasar la frontera utilizando documentación falsificada (cuatro albaneses, un argelino y un iraquí)—, cuatro por reclamaciones judiciales, dos por hurto y una por lesiones.
