Una avería entre Vic y Balenyà provoca retrasos de media hora en los trenes de la R3

Antes de las 10 de la mañana de este sábado se ha producido una incidencia en la infraestructura entre las estaciones de Vic y Balenyà de la línea R3 de Rodalies que provoca retrasos que pueden superar los 30 minutos en el servicio.

Según informó Renfe, técnicos de Adif han trabajado varias horas hasta la resolución de la avería. El tiempo de paso de los trenes ha pasado de 20 minutos de demora a media hora a medida que avanzaba la mañana.