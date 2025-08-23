Sucesos
Aparece un obús de la Guerra Civil con carga explosiva cerca de un camping en Gironella
Los Mossos se encargaron de neutralizar la bomba que estaba activo
Los mossos han desactivado en 12 años más de 8.200 explosivos de antiguas guerras
Germán GonzálezGermán González
Periodista.
Soy licenciado en Historia y Periodismo. Hace casi 30 años que me dedico a informar. He pasado por varios medios y he sido profesor de Derecho a la Información en la UIC durante una década.
Las excursiones veraniegas puedan acabar con hallazgos sorprendentes. Es lo que pasó cerca de un camping de Gironella cuando apareció un obús de la Guerra Civil hace unos días. Se trata de una pieza en buen estado y con carga explosiva aún activa, por lo que existía riesgo de detonación.
Por eso, se activó a un equipo de TEDAX-NRBQ de los Mossos d'Esquadra se encargó de recoger la bomba siguiendo los protocolos establecidos para neutralizarla con seguridad, es decir explosionarla en un ambiente controlado.
Los agentes remarcaron que este obús era una granada de mortero marca Valero Ecia 81 utilizado en la Guerra Civil. Su nombre hace referencia a su diseñador, el capitán y profesor en la academia militar Vicente Valero, y a la empresa que lo produjo, Esperanza y Cía (Ecia).
Se trata de una fábrica de armamento fundada en 1925 y establecida desde 1933 en Marquina (Vizcaya) que produjo armas individuales, municiones y morteros para el Ejército de Tierra español y para la exportación. El modelo 81 mm, como el encontrado cerca del camping de Gironella, era de 1933 y mejoraba la anterior versión.
Los Mossos recuerdan que si se encuentra un explosivo en la naturaleza hay que avisar al teléfono de emergencias 112, ya que su manipulación, pese a ser un artefacto antiguo, puede provocar que estalle al ser un producto de contenido inestable. A veces desenterrar un trozo de historia conlleva sus riesgos.
