Se hace pasar por otra persona para alquilar una vivienda en Sant Joan les Fonts y cultivar 141 plantas de marihuana

El pasado miércoles los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre de 21 años en Sant Joan les Fonts por cultivar 141 plantas de marihuana, con un peso de 115 kilos, en una vivienda que había alquilado suplantado la identidad de otra persona. En la operación los agentes encontraron herramientas y productos necesarios para garantizar este cultivo.

La investigación comenzó en julio cuando los agentes tuvieron conocimiento de una plantación en una vivienda de Sant Joan les Fonts. Durante la vigilancia se descubrieron cuatro aparatos de aire acondicionado y un extractor de humo. Además, en el patio había bolsas de plástico con resto de vegetación.

Los Mossos descubrieron que se consumía mucha agua y electricidad, principalmente en ventiladores e iluminación, y que no se pagaban los recibos de estos servicios. Por eso, el pasado 20 de agosto hicieron una entrada y registro en la vivienda, encontraron la plantación y detuvieron a una persona acusada de los delitos contra la salud pública y fraude de fluido eléctrico, ya que había una conexión fraudulenta a la red.

Además, los agentes constataron que el sospechoso, que no tiene antecedentes, había alquilado la vivienda con un número de Identidad de Extranjero que pertenecía a otra persona. Por eso, lo acusan también de usurpación de identidad y falsificación documental. Este jueves el detenido pasó a disposición del juzgado de Olot.

Otro cultivo en Pont de Molins

En otro dispositivo, los Mossos de la comisaría de Figueres hicieron una entrada y registro en una vivienda situada en un polígono industrial de Pont de Molins y encontraron un cultivo de marihuana. En concreto, había 281 plantas en proceso de secado y 9 kilos de cogollos. Los agentes detuvieron a un hombre de 49 años como responsable de la plantación.

La casa, una finca rústica con un edificio central, tenía varias estancias cultivadas, 32 paneles de luces led con transformadores, aires acondicionados, 21 ventiladores, filtros y extractores. Se localizó una conexión fraudulenta de una doble acometida conectada directamente a la red eléctrica.

El detenido está acusado de los delitos contra la salud pública y fraude de fluido eléctrico y pasará a disposición del juzgado de guardia de Figueres.