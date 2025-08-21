Un 'tironero' roba una cadena de oro en La Jonquera y se la intenta tragar al ver a la policía

La Policía Local de la Jonquera y los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre de 18 años que arrancó una cadena de oro valorada en unos 500 euros a un vecino y que cuando los agentes intentaron recuperarla intentó tragársela junto con otra que llevaba encima. Sobre las 19 horas de este miércoles la víctima alertó a agentes de la Policía Local de La Jonquera de que un joven le acababa de robar la cadena de oro que llevaba al cuello por el método del tirón.

Fue entonces cuando los policías iniciaron una búsqueda por el municipio para localizar al sospechoso. Una patrulla de los Mossos descubrió sobre una rotonda de la N-II a un joven que coincidía con la descripción facilitada por la víctima y que al ver a los agentes salió corriendo.

Los agentes le interceptaron y vieron que llevaba colgadas del cuello dos cadenas, pero cuando se dio cuenta de que los agentes iban a cogérselas intentó tragárselas, aunque los policías lo evitaron.

Una de las dos cadenas que llevaba puestas, valorada en unos 500 euros, era la de la víctima y por eso pudieron devolvérsela. Los Mossos están haciendo gestiones para averiguar la procedencia de la otra cadena robada.

El sospechoso, de 18 años y con numerosos antecedentes por delitos similares, está acusado de robo con violencia y ha pasado a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Figueres.