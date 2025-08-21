Una familia catalana pasa 10 horas en alta mar por la desaparición de un tripulante de su crucero

10 horas. Este es el tiempo que una familia del Bages que viajaba a bordo del crucero Sun Princess, de la compañía naviera Princess Cruises, ha estado detenida en medio del mar, en Turquía, por la caída de una persona por la borda. El barco se dirigía hacia Estambul este miércoles por la noche cuando la megafonía les alertó de que alguien se había precipitado al mar. "Nos quedamos en shock, no entendíamos qué acababa de pasar", afirma Núria, una de las pasajeras afectadas. Esta mañana, el capitán ha informado de que se trataba de un miembro de la tripulación, que no ha podido ser localizado.

"Nos alertaron por megafonía de que un hombre había caído al agua", empieza a explicar Núria, que está haciendo un crucero por Francia, Italia, Grecia y Turquía con nueve familiares de la Catalunya central. El incidente fue el trágico colofón de una tranquila jornada en alta mar. El martes el crucero hizo escala en Creta y este jueves tenían que estar en Estambul, por lo que era un día para disfrutar de las instalaciones del barco. La baguense explica que se preparaban para irse a dormir, cuando escucharon el aviso, alrededor de las once de la noche. "Todo el mundo salió a la borda para ver qué pasaba de cerca", afirma la baguense. "En seguida llegó la guardia costera y se desplegó un gran dispositivo de búsqueda", detalla.

"Parece una película de terror"

Entre los cerca de 500 españoles que viajan a bordo del Sun Princess está la influencer Natalia Osona, que ha narrado los hechos en tiempo real a sus seguidores. "Esto parece una película de terror", aseguró en un primer momento. "Nadie puede dormir así; cuando nos avisaron, la gente corría desorientada, hay mucho miedo", afirma. Núria explica que los primeros segundos fueron complicados. "Nos quedamos en shock, no entendíamos qué acababa de pasar", comenta.

La incertidumbre se tradujo en la creación de hipótesis sobre los hechos entre los pasajeros. "Había quien decía que podía haber sido una pelea, había mucha especulación", explica Núria. Han estado cerca de nueve horas 'a la deriva', sin una confirmación oficial de los hechos. A las 6:50 de la mañana recibieron la noticia: el hombre que había caído al agua era miembro de la tripulación. En un segundo comunicado, el capitán del barco, Craig Street, confirmó que "a pesar del dispositivo desplegado y de los esfuerzos invertidos en encontrarlo, no hemos localizado a la persona caída al mar" y envió sus condolencias tanto a la familia como a los compañeros del trabajador caído al mar.

La noticia ha conmocionado a todos a bordo del crucero. "Nos sabe muy mal lo que ha pasado", lamenta Núria. "Se nota que la tripulación no lo está pasando bien", destaca. Después de cerca de diez horas detenidos en alta mar, el barco volvió a moverse alrededor de las 9:30. El viaje continúa, aunque con algunos cambios. "Alargaremos la parada en Estambul. También nos han anulado la escala en Míkonos de mañana, no llegamos a tiempo", explica la baguense. "Nos sabe mal no poder visitar la isla griega, pero comprendemos perfectamente las circunstancias por las que no pararemos", concluye.