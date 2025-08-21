Dos detenidos en la estación de Sants por robar a un anciano una mochila con su medicación diaria

Hay elementos que pones en tu maleta que son imprescindibles no únicamente para viajar, sino para seguir disfrutando vivo del recorrido. Son los medicamentos y lo peor que puede pasarle a turista que está bajo tratamiento es olvidarlos en casa, ya que la pesadilla de buscar farmacia lejos de tu casa puede ser fastidiarte unas vacaciones.

Por eso, es mucho peor que te lo roben, junto con el contenido de tu mochila. Es lo que le ocurrió a un hombre de edad avanzada en la estación de RENFE de Barcelona-Sants este miércoles. La víctima denunció el hurto de su mochila a agentes de la Guardia Urbana de Barcelona.

Tras inspeccionar la zona y preguntar a testigos los agentes actuaron rápido y lograron detener a dos sospechosos. Todavía estaban en la estación cuando los arrestaron. Recuperaron la mochila, con medicación de uso diario que necesita la víctima junto a otros enseres valorados en 500 euros, y se la devolvieron a su legítimo propietario. Ahora, podrá seguir el viaje en tren sin preocuparse por la falta de fármacos.