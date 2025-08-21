En Barcelona
Detenido un viajero en la estación del Nord por llevar un kilo de metanfetamina "de gran pureza" oculto en la maleta
El sospechoso, que también tenía dos machetes, iba a tomar un autobús con destino París
Germán GonzálezGermán González
Periodista.
Soy licenciado en Historia y Periodismo. Hace casi 30 años que me dedico a informar. He pasado por varios medios y he sido profesor de Derecho a la Información en la UIC durante una década.
La Policía Nacional ha detenido a un hombre cuando se disponía a subir a un autobús con destino París en la estación del Nord de Barcelona. En su maleta de grandes dimensiones llevaba oculto un kilo de metanfetamina de gran pureza, dos machetes y 1.025 euros en efectivo.
Los agentes estaban desplegados en la estación dentro de los controles contra las redes criminales que favorecen la inmigración irregular, así como el control de la seguridad por el Plan de Protección Antiterrorista, actualmente en nivel alerta 4. El pasado 14 de agosto los policías inspeccionaron a viajeros procedentes del norte de Europa y en uno de ellos descubrieron a un ciudadano extranjero que intentaba subir precipitadamente a un autocar con destino a París portando un equipaje muy voluminoso consigo, impidiéndoselo el conductor.
Ante esta situación, los agentes identificaron al sospechoso y le registraron la maleta. Dentro había un paquete envuelto en plástico negro que contenía 1,154 kilos de metanfetamina y que tras ser analizada presentaba un alto grado de pureza. También llevaba dos machetes y 1.025 euros en efectivo.
La Policía Nacional detuvo al sospechoso por un delito de tráfico de drogas y el juzgado ordenó su ingreso en prisión. Los agentes han abierto una investigación a nivel internacional a consecuencia de esta incautación de droga de tanta pureza, por lo que no se descartan nuevas detenciones.
