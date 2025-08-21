Suceso en Lleida

Detenido un menor por la muerte de un joven de 18 años en Tàrrega tras una pelea

Dos turistas intentan hacer un 'sinpa' de 4.000 euros en un hotel de Cambrils con una transferencia manipulada por IA

Los Mossos detienen a un menor en Tàrrega, relacionado con la muerte de otro joven

Los Mossos detienen a un menor en Tàrrega, relacionado con la muerte de otro joven

Los Mossos detienen a un menor en Tàrrega, relacionado con la muerte de otro joven / FOTO Y VÍDEO: ANNA BERGA / ACN

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra han detenido la madrugada de este jueves a un menor por su presunta relación con la muerte de un joven de 18 años en Tàrrega (Lleida) tras una pelea.

Según han informado en un comunicado, sobre la 1 de la mañana se ha producido una pelea donde el joven detenido ha agredido presuntamente y "gravemente" a otro joven.

El agredido ha muerto en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida horas después de ser trasladado por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), y la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Ponent ha asumido la investigación del caso.

TEMAS

  1. Dos turistas intentan hacer un 'sinpa' de 4.000 euros en un hotel de Cambrils con una transferencia manipulada por IA
  2. Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
  3. Primer semestre de guerra arancelaria: las ventas de España a EEUU caen el 5% mientras que las importaciones suben el 10%
  4. Cambio histórico en el Camino de Santiago: el nuevo perfil de peregrino que indigna a muchos peregrinos
  5. Una pérdida de DNI en Barcelona acaba en suplantación de identidad y una deuda de 30.000 euros con el banco
  6. Bertín Osborne posa con su hijo por primera vez en la portada del 'Hola
  7. Las terapias génicas y celulares revolucionan las enfermedades sanguíneas, desde el cáncer hasta la hemofilia
  8. Castelldefels informa sobre qué hacer en caso de encontrarse una tortuga en la playa: 'Estamos en temporada de nidificación

Dos detenidos en al estación de Sants por robar a un anciano una mochila con su medicación diaria

Dos detenidos en al estación de Sants por robar a un anciano una mochila con su medicación diaria

El espectacular pueblo costero a 40 minutos de Figueres

El espectacular pueblo costero a 40 minutos de Figueres

Márquez pide que se deje de dramatizar la crisis de Bagnaia

Márquez pide que se deje de dramatizar la crisis de Bagnaia

Crítica de 'Agárralo como puedas': un loable triunfo de lo imbécil

Crítica de 'Agárralo como puedas': un loable triunfo de lo imbécil

Un Pujol de cine

Un Pujol de cine

María José Soler, nefróloga: "Hay que hacer cribados renales en los mayores de 60 años con diabetes, hipertensión u obesidad"

María José Soler, nefróloga: "Hay que hacer cribados renales en los mayores de 60 años con diabetes, hipertensión u obesidad"

Barcelona inicia la renovación de 44 ascensores y escaleras mecánicas en los barrios de montaña

Barcelona inicia la renovación de 44 ascensores y escaleras mecánicas en los barrios de montaña

Bertín Osborne estalla y desmiente que haya cobrado por la sorprendente exclusiva con su hijo

Bertín Osborne estalla y desmiente que haya cobrado por la sorprendente exclusiva con su hijo