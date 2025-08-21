Sucesos

Denuncian a un pirómano por provocar cuatro incendios forestales en Sant Feliu de Guíxols

Los fuegos tuvieron lugar en apenas diez días en una zona próxima a viviendas

Encarcelado un pirómano por 12 incendios durante la máxima alerta por sequía de este verano

Incendio en Sant Feliu de Guixols de 2022 en una imagen de archivo

Incendio en Sant Feliu de Guixols de 2022 en una imagen de archivo

ACN

ACN

Barcelona
Los Mossos d'Esquadra han denunciado penalmente a un hombre de 55 años, vecino de Sant Feliu de Guíxols, por presuntamente provocar cuatro incendios forestales en el núcleo de Sant Amanç entre el 5 y el 16 de agosto. Según la investigación, los fuegos fueron provocados para que pudieran apagarse rápidamente. Tras poner en marcha un dispositivo de vigilancia con Agentes Rurales y la Policía Local, los mossos localizaron al individuo en la zona poco después de que se declarara un fuego.

Al ser identificado, dio explicaciones poco creíbles y contradictorias. Vive en una chabola cercana y ha tenido conflictos con los vecinos. El denunciado carece de antecedentes y pasará a disposición judicial en el juzgado de guardia del municipio cuando sea requerido.

Los incendios tuvieron lugar los días 5, 10, 11 y 16 en una zona rústica de Sant Amanç, en Sant Feliu de Guíxols, donde aparte de árboles y matorrales, hay también viviendas. A partir de ahí, los mossos empezaron una investigación además de vigilar la zona junto a Agentes Rurales y la Policía Local.

Los diferentes fuegos se situaban en lugares acotados y siempre eran pequeños focos en zonas de matorrales o hierbas, que no podían tomar demasiado forestal. Por eso, los agentes concluyeron que eran provocados para que se pudieran extinguir rápidamente.

La investigación y la vigilancia hecha situó al hombre en el lugar de los incendios, poco después de que ardieran. Al ser identificado, el individuo se defendió alegando varias excusas poco creíbles y entrando en contradicciones. Por eso, los mossos le han denunciado penalmente.

