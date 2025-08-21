Denuncian a un pirómano por provocar cuatro incendios forestales en Sant Feliu de Guíxols

Los Mossos d'Esquadra han denunciado penalmente a un hombre de 55 años, vecino de Sant Feliu de Guíxols, por presuntamente provocar cuatro incendios forestales en el núcleo de Sant Amanç entre el 5 y el 16 de agosto. Según la investigación, los fuegos fueron provocados para que pudieran apagarse rápidamente. Tras poner en marcha un dispositivo de vigilancia con Agentes Rurales y la Policía Local, los mossos localizaron al individuo en la zona poco después de que se declarara un fuego.

Al ser identificado, dio explicaciones poco creíbles y contradictorias. Vive en una chabola cercana y ha tenido conflictos con los vecinos. El denunciado carece de antecedentes y pasará a disposición judicial en el juzgado de guardia del municipio cuando sea requerido.

Los incendios tuvieron lugar los días 5, 10, 11 y 16 en una zona rústica de Sant Amanç, en Sant Feliu de Guíxols, donde aparte de árboles y matorrales, hay también viviendas. A partir de ahí, los mossos empezaron una investigación además de vigilar la zona junto a Agentes Rurales y la Policía Local.

Los diferentes fuegos se situaban en lugares acotados y siempre eran pequeños focos en zonas de matorrales o hierbas, que no podían tomar demasiado forestal. Por eso, los agentes concluyeron que eran provocados para que se pudieran extinguir rápidamente.

La investigación y la vigilancia hecha situó al hombre en el lugar de los incendios, poco después de que ardieran. Al ser identificado, el individuo se defendió alegando varias excusas poco creíbles y entrando en contradicciones. Por eso, los mossos le han denunciado penalmente.