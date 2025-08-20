Una vecina de Sant Adrià se enfrena a 25 años de cárcel por matar a su pareja con "118 navajazos" simulando "un juego sexual"

El próximo 15 de septiembre, en el Tribunal del Jurado de la Audiencia de Barcelona, comenzará el juicio contra Arletis, de 28 años y nacionalidad cubana, que está acusada de matar a Gerard, su pareja en el piso que compartían Sant Adrià del Besòs el 16 de noviembre de 2023. La Fiscalía pide 25 años de prisión para la procesada por un delito de asesinato y ensañamiento al considerar que acabó con la vida de su compañero aprovechando que él no se pudo defender.

Según el escrito fiscal, la acusada "se encontraba con su pareja sentimental en el salón del domicilio que ambos compartían. Y, haciendo creer a que formaba parte de un juego sexual, le ató las manos por detrás del cuerpo, dejándole así completamente inmovilizado". Fue en ese momento cuando la procesada, presuntamente, "propinó un total de 118 navajazos" a su pareja que le causaron la muerte.

Violencia "innecesaria"

La fiscal mantiene que la acusada hizo las 118 lesiones "(51 navajazos en la cara y cuello, 53 en la zona torácico abdominal posterior, manos y glúteos y 14 navajazos en la zona abdominal anterior)" mientras la víctima estaba con vida, "lo que incrementó su padecimiento de forma totalmente gratuita e innecesaria para causar la muerte".

Además, señala que la mujer "actuó de forma completamente inesperada para la víctima, cuando se encontraba confiadamente en su hogar, iniciando lo que creía que era un juego sexual con su pareja, con las manos atadas a la espalda y sin poder ejercer ningún tipo de defensa eficaz ante el ataque perpetrado contra él".

Por eso, el Ministerio Público pide 25 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento. Tras producirse el crimen, la mujer, que presentaba una herida en la pierna, alertó de que dos personas vestidas de negro y con rasgos árabes habían entrado en la vivienda y los habían atacado. Explicó que habían matado a su pareja y a ella la habían herido.

Giro en la investigación

Sin embargo, unas semanas después los Mossos concluyeron que la responsable del crimen era la procesada. Los investigadores revisaron las cámaras de seguridad de zonas cercanas al edificio en el que está la vivienda sin encontrar rastro de los asaltantes. También constataron contradicciones en la declaración de la sospechosa. Además, preguntando a los compañeros de piso y allegados de la pareja descubrieron que había tensión en la relación, iniciada un año antes, y que el detonante pudo ser una adquisición inmobiliaria que se debía hacer el mismo día del crimen.

Los agentes detuvieron a la mujer cuando todavía estaba en el hospital de Can Ruti, en Badalona, recuperándose de las heridas en la pierna, que presuntamente se hizo cuando acababa con la vida de su pareja. Un jurado deberá juzgar a la sospechosa en un juicio que está previsto que dure unas dos semanas. La mujer permanece en prisión provisional por este crimen.