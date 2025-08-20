Una pérdida de DNI en Barcelona acaba en suplantación de identidad y una deuda de 30.000 euros con el banco

La pesadilla de Tania Costa, vecina de Barcelona, comenzó en enero de 2021. En esa fecha acudió a hacer una consulta a una clínica estética de la ciudad y perdió el DNI. "No me di cuenta hasta meses después, cuando desde la misma clínica me dijeron que yo había avalado un tratamiento para una tal Mónica que yo no conocía de nada", explica Tania a EL PERIÓDICO. Fue entonces cuando acudió a los Mossos d'Esquadra a poner la denuncia. Sus problemas, sin embargo, fueron a más.

En septiembre de 2021, Tania recibió el embargo por impago de una multa de tráfico por exceso de velocidad en la AP-7 a la altura de L'Ampolla (Tarragona) con un vehículo que no era suyo. Pero hay más: a inicios de 2022 empezó a recibir llamadas de una empresa de cobro de créditos que se dirigió a ella como clienta del Banco Santander, cuando Tania no lo era.

Entonces acudió a una sucursal y descubrió que otra persona se había hecho pasar por ella para abrir una cuenta bancaria con tres tarjetas de crédito asociadas utilizando su DNI perdido y aportando una dirección de L'Hospitalet de Llobregat que no era la suya. Con ellas, la usurpadora había realizado varias compras –entre ellas un coche–, además de pagar viajes y bizums. En aquel momento la deuda ascendía a cerca de 30.000 euros.

"Era 2021, la época de las mascarillas, por eso se hizo pasar por mí para contratar la cuenta", explica Tania, quien lamenta que no existan más mecanismos de control en este tipo de operaciones. La deuda con el banco hizo que Tania, quien aparece como titular de los activos bancarios contratados, entrase en una lista de morosos, lo que le impidió adquirir un piso en Badalona que tenía reservado.

A fecha de hoy Tania aún arrastra las consecuencias, ya que no puede pedir créditos ni préstamos al estar todavía en ese listado de acreedores. "Dependo mucho de lo que mi familia me puede ayudar", explica la afectada, quien acudió banco por banco para dejar constancia de la pérdida de su DNI con el fin de que no abrieran más cuentas a su nombre. Además, lamenta que la entidad no le retire de la lista a pesar de tener la denuncia policial por suplantación.

Estafadora reincidente

Hace un par de años los Mossos consiguieron detener a la sospechosa de haber suplantado su identidad. En los próximos meses será juzgada por los delitos de falsedad en uso de documento auténtico y estafa, por los que la Fiscalía le pide una pena de 9 años de prisión y una multa de casi 6.000 euros. El ministerio público señala que la procesada usó el DNI de Tania para "contraer una serie de deudas que no había podido generar utilizando su identidad real, teniendo en cuenta su trayectoria delictiva y condiciones de solvencia".

En este sentido, la fiscal hace referencia a dos condenas firmes que tiene la procesada en los juzgados de Girona y Arcos de la Frontera, de 21 y 4 meses de prisión respectivamente, por falsificación documental y uso de un DNI falso. Desde febrero de 2021 y durante varios meses, la procesada usó el DNI de Tania para contratar una tarjeta de crédito con una financiera con la que hizo operaciones por valor de unos 280 euros; activó la cuenta en la que dejó una deuda de 30.000 euros; intentó sin éxito un tratamiento estético en una clínica de Barcelona incluyendo una nómina falsa a nombre de la afectada, y adquirió un Renault Clio con el que fue multada en varias ocasiones, por lo que las sanciones llegaron a la afectada.

Explica la fiscal que la inclusión de Tania en la lista de morosos generó "desasosiego y le dificultó los trámites que estaba realizando para obtener un crédito hipotecario". En este sentido, además de la pena de prisión, la fiscal insta a la procesada a indemnizar a Tania con 5.000 euros por los daños morales "derivados de la usurpación prolongada de su identidad", así como a pagar la deuda con los bancos.

Reclamación bancaria

Sin embargo, Tania, junto con su letrado Daniel Salvador de Vosseler Abogados, presentará una demanda contra el Banco Santander por daños y perjuicios al considerar que existe "temeridad" por parte de la entidad al permitir la contratación de la cuenta y las tarjetas de crédito sin verificar su identidad y luego no quitarla de la lista de morosos pese a presentar la denuncia policial. La afectada está bajo tratamiento médico por la ansiedad causada con esta suplantación.

"La deuda no es mía, ya tienen un nombre y apellidos de una persona que es reincidente", explica Tania quien siente que "me han robado 4 años de mi vida". "Una persona quiere un trabajo estable, para después tener una casa y una familia. Podría llevar cuatro años en mi casa y seguir con mi vida pero esta situación me tiene estancada", remarca la víctima.

También lamenta la "agresividad" de las empresas de recobro de impagos: "Es una pesadilla que no acaba nunca. No paran de llamarme para reclamarme un préstamo que no es mío. Me siento vulnerable y desprotegida". Por su parte, el letrado de Tania, Daniel Salvador, lamenta que el banco “con todos los medios que tenía para impedir este tipo de fraudes, no solo no lo ha evitado, sino que después ha hecho caso omiso a todas las reclamaciones de Tania".

“Tania se movió, descubrió el pastel, reclamó, dijo lo que estaba sucediendo y no le hacían ni caso, la han puesto en una muerte civil: no puede pedir ni una tarjeta de crédito, ni un préstamo, cuando ella no pidió ninguno de estos créditos que ahora le reclaman. Es realmente una responsabilidad total por parte de la entidad bancaria que, pudiendo haber resuelto el error, no lo ha hecho", indica el abogado.