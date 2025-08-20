Una fuga de agua destapa viviendas ocupadas en el Barri Vell de Girona

Una fuga de agua detectada este martes a primera hora de la mañana en el Barri Vell de Girona dejó al descubierto varios pisos ocupados con la luz y el agua presuntamente pinchadas.

Los hechos ocurrieron hacia las siete y media de la mañana, cuando una vecina del número 8 de la calle Nou del Teatre alertó de que le caía agua procedente del segundo piso y que el techo amenazaba con ceder. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos, que cortaron el suministro general de agua y comprobaron que el piso del que provenía la fuga se encontraba vacío.

Durante la inspección, los Bomberos y la Policía Municipal localizaron una manguera de riego conectada a través del patio de luces, que conducía a varios pisos ocupados del mismo bloque de edificios, situado entre la calle Nou del Teatre y la calle Auriga.

Fuentes municipales indican que los agentes advirtieron a los ocupantes de que no tocaran la instalación eléctrica hasta que se secara por completo el agua acumulada, siguiendo las instrucciones de los Bomberos para evitar riesgos.

Frente al bloque de la calle Auriga donde en julio se derrumbó parte del techo y del forjado del tercer piso, siguen instaladas vallas de seguridad.

Entre los bloques ocupados se encuentra el número 4 de la calle Auriga, donde el pasado 2 de julio se hundió parte del techo.

Los Bomberos también informaron de patologías estructurales tanto en el número 8 de la calle Nou del Teatre como en el número 4 de la calle Auriga. En este último inmueble, este martes revisaron los puntales colocados tras el derrumbe para asegurarse de que no hubieran sufrido nuevas afectaciones.