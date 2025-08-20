Detenido en Portugal un 'casual' buscado por el asesinato de un narco rival en Badia del Vallès en 2023

Khalid R., un narcotraficante conocido como 'el Caballo', de 40 años, y vinculado a la banda criminal de los 'Casuals', se encuentra en prisión provisional en Portugal a la espera de ser extraditado a España. Deberá responder por varios delitos, entre ellos presuntamente el de ser el inductor del asesinato de un miembro de un grupo de traficantes rival en un aparcamiento de Badia del Vallès en febrero de 2023.

La policía portuguesa detuvo al sospechoso, que tenía una orden internacional de busca y captura emitida por las autoridades judiciales españolas por inducción a un homicidio y asociación criminal, en la ‘región Oeste’ de Portugal, una subdivisión territorial que abarca 12 municipios ubicados unos 70 kilómetros al norte de Lisboa.

Khalid R. está ahora pendiente de ser extraditado a España

El detenido está acusado de presuntamente liderar una organización criminal que se dedicaba «principalmente» al narcotráfico y a asaltar a otros criminales para quitarles la droga, los denominados 'vuelcos' en el argot policial. Además, los Mossos d'Esquadra lo vinculan a otros delitos de secuestro, extorsión y ataques con arma blanca derivado de su presunta pertenencia en los 'Casuals'. De hecho, 'el Caballo' también está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona que sigue el procedimiento abierto contra este grupo vinculado a seguidores radicales del Barça.

Precisamente, en la 'operación Hydra' contra los Casuals, un grupo organizado dedicado al tráfico de droga y la extorsión que comenzó como una peña de seguidores radicales del FC Barcelona, los Mossos encontraron indicios que apuntaban hacia Khalid por su presunta vinculación con el asesinato de un miembro de un grupo criminal rival en un aparcamiento de Badia del Vallès en febrero de 2023 por una disputa por el control del narcotráfico en algunas zonas del área metropolitana de Barcelona.

Ajuste de cuentas

Un juzgado de Cerdanyola del Vallès tiene abierto un procedimiento por el crimen de Badia del Vallès en el que están investigadas dos personas relacionadas con Khalid, a quien consideran el instigador del asesinato. Su detención podría hacer variar los plazos previstos en esta causa en el Tribunal del Jurado de la Audiencia de Barcelona y retrasar el juicio, que debería celebrarse en unos meses.

El 12 de febrero de 2023 un sicario, que iba todo de negro y con la cara tapada, se acercó a Mohamed G., que estaba dentro de su coche, y le disparó a quemarropa. Luego escapó en bicicleta. Los Mossos d'Esquadra, que buscaban a Khalid por su participación en el crimen, creen que el asesinato está relacionado presuntamente con un ajuste de cuentas relacionado con narcotraficantes, ya que la víctima es hermano de Rachid G., conocido como 'el Sardina', quien tiene un amplio historial delictivo relacionado con el narcotráfico así como secuestros y extorsiones. Hace unos años la Audiencia Nacional estudió su extradición a Marruecos por facilitar la entrada ilegal de un español en este país.

Con un amplio historial delictivo, 'el Sardina' también ha sido investigado por cometer delitos como homicidio, organización criminal, narcotráfico, amenazas, secuestro, robos de coches y tenencia ilícita de armas, en Barcelona, Madrid y Torremolinos. Además, se considera que su especialidad es crear grupos para robar a otros narcotraficantes haciéndose pasar por policías.