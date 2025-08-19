Un rayo mata a más de 200 ovejas en Vielha

La fuerte tormenta eléctrica con granizo que cayó este lunes en Vielha e Mijaran (Val d’Aran) provocó el impacto de un rayo cerca de la boca sur del túnel de Vielha, en las inmediaciones del Camí del Port de Vielha, causando la muerte de más de 200 ovejas que estaban pastando.

Parte de los animales se encontraban en el mismo Camino del Puerto de Vielha, una ruta bastante concurrida en estas fechas. Aunque profesionales del Conselh Generau d’Aran y los propios ganaderos han procedido a retirar los cadáveres del sendero, algunos tramos han quedado afectados. Por este motivo, se ha modificado ligeramente el trazado y se ha señalizado una alternativa temporal para evitar la zona con mayor acumulación de animales muertos. El gobierno de Aran ha expresado su apoyo a los ganaderos afectados.

Se recomienda evitar el paso por el Camí del Port de Vielha en la zona más próxima al valle de Molières, especialmente durante estas primeras semanas, y utilizar la alternativa señalizada para eludir el área con más restos.