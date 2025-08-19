En el Camí del Port
Un rayo mata a más de 200 ovejas en Vielha
El tiempo en Barcelona y resto de Catalunya hoy, en directo: Fin de la ola de calor y última hora de alerta por fuertes lluvias en zonas de España
VÍDEO: La comisaría de los Mossos, inundada, y la piscina cerrada: los efectos de la fuerte tormenta en la Seu d’Urgell
ACNACN
La Agencia Catalana de Noticias (ACN) es una agencia de noticias catalana de carácter público y multimedia, que se fundó en 1999 y cubre informativamente Cataluña, así como otros territorios de habla catalana, y también ofrece información de aquello que afecta directamente a Cataluña pero que pasa en otros centros de decisión, como Bruselas, Londres y Madrid.
La fuerte tormenta eléctrica con granizo que cayó este lunes en Vielha e Mijaran (Val d’Aran) provocó el impacto de un rayo cerca de la boca sur del túnel de Vielha, en las inmediaciones del Camí del Port de Vielha, causando la muerte de más de 200 ovejas que estaban pastando.
Parte de los animales se encontraban en el mismo Camino del Puerto de Vielha, una ruta bastante concurrida en estas fechas. Aunque profesionales del Conselh Generau d’Aran y los propios ganaderos han procedido a retirar los cadáveres del sendero, algunos tramos han quedado afectados. Por este motivo, se ha modificado ligeramente el trazado y se ha señalizado una alternativa temporal para evitar la zona con mayor acumulación de animales muertos. El gobierno de Aran ha expresado su apoyo a los ganaderos afectados.
Se recomienda evitar el paso por el Camí del Port de Vielha en la zona más próxima al valle de Molières, especialmente durante estas primeras semanas, y utilizar la alternativa señalizada para eludir el área con más restos.
