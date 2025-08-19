Sucesos
La Pobla de Lillet cierra la piscina por una bacteria “extraña” e investiga si proviene de una defecación
El alcalde advierte de que se reserva la opción de emprender acciones legales si se trata de una gamberrada
Policías de incógnito vigilan las piscinas de Tàrrega tras cerrarse por el reto viral de defecar en el agua
Miquel Spa
El Ayuntamiento de la Pobla de Lillet (Berguedà) se ha visto obligado a cerrar esta mañana de miércoles la piscina municipal ante la presencia de una bacteria que el propio alcalde, Enric Pla, ha definido como “extraña”. La empresa encargada de mantener la calidad del agua, que realiza tres análisis diarios, notificó al Ayuntamiento este martes por la noche la existencia de una bacteria muy rara en piscinas. Ante este hecho, el consistorio ha cerrado el equipamiento durante tres días y ha activado el protocolo de limpieza y desinfección.
El alcalde se ha mostrado muy sorprendido por este incidente y ha alertado que, una vez concluyan las investigaciones, el ayuntamiento tomará medidas, entre las que se encuentra la posibilidad de poner el caso en manos de los Mossos d’Esquadra y emprender acciones judiciales. Pla no descartó que se trate de una posible gamberrada, como las que en las últimas semanas se han producido en cientos de piscinas de todo el Estado, consistentes en depositar una defecación en el agua.
El Ayuntamiento dispone de imágenes de la piscina porque hay un sistema de cámaras que funciona a partir de las 8:00 de la tarde, cuando cierra el equipamiento. Pla no ha revelado de qué bacteria se trata, ya que forma parte del secreto de la investigación.
El cierre de la piscina tendrá hasta el viernes una afectación menor de la que habría tenido hasta ayer, dado que en el Pirineo y Prepirineo no hace buen tiempo para bañarse, con cielo nublado y bajada de temperaturas.
