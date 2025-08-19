Lleida cierra la piscina municipal de Balàfia por la presencia de excrementos en el agua

Investigación abierta

Piscina municipal del barrio de Balàfia, en Lleida.

Piscina municipal del barrio de Balàfia, en Lleida. / ACN

ACN

ACN

Lleida
El Ayuntamiento de Lleida mantendrá cerradas este martes la piscina municipal del barrio de Balàfia tras detectarse excrementos en el agua de la piscina grande. Los técnicos municipales dieron la alerta antes de la apertura del recinto y se activó el protocolo sanitario. Según ha informado la Paeria, se están realizando análisis del pH del agua y controles microbiológicos, y la empresa encargada del mantenimiento ha iniciado un tratamiento de hipercloración para eliminar posibles bacterias.

La Guardia Urbana está investigando los hechos y el consistorio ha anunciado que aumentará la vigilancia en las instalaciones municipales de la ciudad. Todo apunta a que se trataría de un reto viral, responsable este verano del cierre de más de una decena de piscinas en la provincia.

La alcaldesa accidental, Cristina Morón, ha explicado que se ha decretado el cierre para poder realizar los trabajos establecidos en el protocolo y evitar molestias a los usuarios. Se prevé que las piscinas reabran este miércoles.

Según Morón, alguien habría saltado la valla del recinto durante la noche, hecho que está siendo investigado. La regidora ha insistido en que estos actos ponen en riesgo la salud pública y ha hecho un llamamiento al civismo.

“Es un delito contra la salud de las personas, que además se agrava teniendo en cuenta la época del año y las altas temperaturas que estamos registrando. Esto impedirá que la ciudadanía pueda disfrutar del baño”, ha lamentado.

Este verano, la presencia de heces en el agua ha obligado a cerrar hasta tres veces las piscinas de Tàrrega, donde el consistorio ha optado por contratar vigilancia privada. También se han registrado incidentes similares en Alcarràs, Almacelles, Bellpuig, Bellver de Cerdanya, Camarasa y La Pobla de Lillet.

