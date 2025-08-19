En Benifaió

Fallece una persona en un incendio en una vivienda de Valencia

Un gran número de vecinos se ha acercado a la zona del incendio alertados por el humo y la presencia de los servicios de Emergencias

Un incendio en una vivienda en Benifaió deja una persona fallecida.

Un incendio en una vivienda en Benifaió deja una persona fallecida. / Levante-EMV

Lucía Prieto

Valencia
Una persona ha fallecido este lunes por la noche en el incendio de su vivienda en Benifaió. El fuego se ha originado este lunes por la noche en la última planta de un edificio de tres alturas y ha provocado una densa humareda. Hasta el lugar se han desplazado tres camiones de bomberos y dos ambulancias, una SUMA y una SVB. Según fuentes municipales, no ha habido más personas atendidas. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

Un gran número de vecinos se ha acercado a la zona del incendio alertados por el humo y la presencia de los servicios de Emergencias. De hecho, la misma alcaldesa se ha personado en el lugar al conocer la noticia. Cabe destacar que la localidad se encuentra en plenas fiestas patronales, por lo que este suceso ha pillado a los habitantes de la localidad celebrando en sus calles.

