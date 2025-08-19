La estafa del 'hijo en apuros' se reinventa en verano: "Papá, se me ha mojado el teléfono y no me enciende"

Los estafadores se adaptan a cada época del año para conseguir el mayor beneficio posible y dar credibilidad a sus engaños. Es el caso del timo del 'hijo en apuros', por el que un suplantador se hace pasar por un familiar, habitualmente un hijo, para contactar por WhatsApp con la víctima y pedir dinero urgente, vía transferencia, con la excusa de que está ante una emergencia.

En las últimas semanas, la Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha detectado un incremento de los mensajes de texto de esta estafa, pero adaptado al verano. En concreto, el supuesto hijo envía un mensaje desde un número desconocido utilizando una excusa con credibilidad en estos meses: el teléfono ha caído al agua y no funciona.

El mensaje contiene frases como 'Papá, se me ha mojado mi teléfono y ahora no me enciende, mándame un WhatsApp cuando puedas'. La idea es aprovechar escenarios típicos del verano, como la piscina o la playa, para dar verosimilitud a la historia y conseguir convencer a la víctima de que el teléfono de su hijo se ha mojado y no funciona, según la Agència de Ciberseguretat.

Una vez que se establece el contacto por WhatsApp, los estafadores simulan esta situación de urgencia e intentan que el usuario realice un pago inmediato por Bizum o mediante una transferencia bancaria con la excusa de ayudar a su hijo. La Agència de Ciberseguretat recuerda que, con este tipo de timo, "los cibercriminales pretenden que la víctima actúe rápidamente sin comprobar la veracidad de la situación".

"Si recibes un mensaje desde un número desconocido que afirma ser algún familiar, primero intenta contactar directamente con esa persona por los canales habituales para verificar la situación. Si no puedes contactar con ellos, no respondas al mensaje, bloquea el número y no le escribas por WhatsApp", señalan desde este organismo de ciberseguridad catalán

Por redes sociales los Mossos d'Esquadra también han alertado a la ciudadanía de los riesgos de responder a mensajes extraños que recibimos desde números desconocidos, y más en periodo de descanso, cuando se suele bajar la guardia. "Este verano, y siempre, vigila con las estafas digitales que suplantan a una persona conocida o una empresa, con la estafa del falso hijo o las ofertas de trabajo falsas", remarcan desde la policía catalana. Y es que nunca hay que olvidar que los ciberdelincuentes no hacen vacaciones.