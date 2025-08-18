Sucesos
Un narco serbio se oculta siete años en Lloret de Mar y lo descubren por el pasaporte falso
El sospechoso se enfrenta a una pena de hasta cuatro años de cárcel en su país
La Policía detiene en el aeropuerto de Girona a dos hermanos buscados por estafa en México
Germán González
Periodista.
Soy licenciado en Historia y Periodismo. Hace casi 30 años que me dedico a informar. He pasado por varios medios y he sido profesor de Derecho a la Información en la UIC durante una década.
Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Lloret de Mar a un ciudadano serbio con una Orden Internacional de Detención, dictada por las autoridades judiciales de su país. El sospechoso está condenado desde 2016 a cuatro años de cárcel por tráfico de drogas, aunque escapó antes de cumplir la pena.
Para ocultarse consiguió documentación falsa, incluyendo un pasaporte esloveno adulterado con el que habría conseguido una asignación de Número de Identificación de Extranjero en España en 2017 por residencia en la zona.
A inicios de julio, la Policía Local de Lloret de Mar identificó al hombre en un control en la calle y al examinar su pasaporte dudaron de su autenticidad, además de que el sospechoso cayó en varias contradicciones. Por eso consultaron con la Policía Nacional que también concluyó que el documento podría ser falso tras examinarlo.
Los agentes de la Policía Local llevaron al juzgado al sospechoso que quedó en libertad acusado de un delito de falsedad documental.
Sin embargo, desde la Policía Nacional se siguió investigando de forma más exhaustiva y se contrastó el pasaporte con el Punto Atenas de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CGEF), unidad especializada en la verificación de documentos, que determinó que se trataba de una falsificación.
Además, la Policía Científica, a través de programas de verificación facial, lograron constatar la identidad real del sospechoso y descubrieron que se trataba de un ciudadano serbio buscado por la justicia de su país por tráfico de drogas con una condena pendiente.
Fue entonces cuando la Policía Nacional descubrió que el sospechoso tenía en vigor una orden internacional de detención y que había estado residiendo de forma ilegal en España durante siete años con la documentación falsificada.
Con esta información, los agentes hicieron las gestiones con la Interpol y después detuvieron nuevamente al sospechoso en Lloret de Mar. Días más tarde fue trasladado a la Audiencia Nacional, que ordenó su ingreso en prisión a la espera de ser extraditado.
