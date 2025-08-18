En Berja
Un muerto y cinco heridos en una pelea con arma blanca en Almería
El suceso se ha producido sobre las 2:00 horas en la zona conocida como Cerro Matadero
EFE
Una persona ha muerto y otras cinco han resultado heridas este lunes en una pelea con arma blanca en la localidad almeriense de Berja, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil y del servicio de emergencias 112 de Andalucía.
El 112 ha señalado que a las dos menos diez de la madrugada ha recibido la primera de varias llamadas alertando de una pelea en la calle Romero, en Berja, en la que al menos una persona habría resultado herida por arma blanca. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y sanitarios.
La Comandancia de la Guardia Civil ha confirmado que el suceso se ha producido sobre las 2:00 horas en la zona conocida como Cerro Matadero, donde un varón ha muerto y cinco personas han resultado heridas.
La investigación permanece abierta y la Policía Judicial se ha hecho cargo de las diligencias.
Fuentes municipales han apuntado a EFE que la Guardia Civil busca al presunto autor de las puñaladas, que permanece huido.
Han añadido que, horas después, en la misma calle en la que se ha producido la agresión se ha registrado un incendio, en el que están interviniendo los bomberos, aunque por el momento no se ha establecido si guarda relación con los hechos.
- Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
- ¿Cada cuántos kilómetros se cambia la correa de distribución?
- Un incendio quema el decorado de la calle Verdi en las fiestas de Gràcia
- El calor transforma las Fiestas de Gràcia: menos visitantes durante el día y más espacio para disfrutar de las calles vacías
- Hasta tres años de cárcel y un millón de euros de multa por expoliar y dañar yacimientos arqueológicos
- Castilla y León pide a los peregrinos del Camino de Santiago que no continúen su ruta en un tramo de León
- Adiós a las mosquiteras: el invento de Ikea de menos de 7 euros para dormir tranquilo en verano
- Mi hija de 14 años quiere salir por la noche en el pueblo este verano ¿Debo dejarle? ¿Por qué soy la única que le pone hora?