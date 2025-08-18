Sucesos

Arde una industria dedicada a la producción cosmética en el polígono Cantallops de Lliçà de Vall

No hay heridos y una veintena de dotaciones de los bomberos trabajan en la extinción

Los Bombers extinguen un incendio en un recinto insdustrial del polígono del Mig de L'Hospitalet

Incendio en una nave industrial en Lliçà de Vall

Incendio en una nave industrial en Lliçà de Vall / BOMBERS DE LA GENERALITAT

ACN

ACN

Barcelona
Los Bomberos de la Generalitat trabajan desde las cinco de la tarde en un incendio que afecta completamente a una nave industrial de 400 metros cuadrados dedicada a la producción cosmética en el polígono Cantallops de Lliçà de Vall.

El fuego, que afecta a la nave entera y ha hecho hundir el techo, no ha provocado heridos. Se trabaja para proteger varios depósitos adyacentes. Los bomberos han establecido un perímetro de seguridad y, preventivamente, se ha pedido el confinamiento de las naves cercanas. La nave está ubicada en la calle Garraf y no había trabajadores porque estaba cerrada por vacaciones.

