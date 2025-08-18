Arde una industria dedicada a la producción cosmética en el polígono Cantallops de Lliçà de Vall

Los Bomberos de la Generalitat trabajan desde las cinco de la tarde en un incendio que afecta completamente a una nave industrial de 400 metros cuadrados dedicada a la producción cosmética en el polígono Cantallops de Lliçà de Vall.

El fuego, que afecta a la nave entera y ha hecho hundir el techo, no ha provocado heridos. Se trabaja para proteger varios depósitos adyacentes. Los bomberos han establecido un perímetro de seguridad y, preventivamente, se ha pedido el confinamiento de las naves cercanas. La nave está ubicada en la calle Garraf y no había trabajadores porque estaba cerrada por vacaciones.