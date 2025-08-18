Sucesos
Arde una industria dedicada a la producción cosmética en el polígono Cantallops de Lliçà de Vall
No hay heridos y una veintena de dotaciones de los bomberos trabajan en la extinción
Los Bombers extinguen un incendio en un recinto insdustrial del polígono del Mig de L'Hospitalet
La Agencia Catalana de Noticias (ACN) es una agencia de noticias catalana de carácter público y multimedia, que se fundó en 1999 y cubre informativamente Cataluña, así como otros territorios de habla catalana, y también ofrece información de aquello que afecta directamente a Cataluña pero que pasa en otros centros de decisión, como Bruselas, Londres y Madrid.
Los Bomberos de la Generalitat trabajan desde las cinco de la tarde en un incendio que afecta completamente a una nave industrial de 400 metros cuadrados dedicada a la producción cosmética en el polígono Cantallops de Lliçà de Vall.
El fuego, que afecta a la nave entera y ha hecho hundir el techo, no ha provocado heridos. Se trabaja para proteger varios depósitos adyacentes. Los bomberos han establecido un perímetro de seguridad y, preventivamente, se ha pedido el confinamiento de las naves cercanas. La nave está ubicada en la calle Garraf y no había trabajadores porque estaba cerrada por vacaciones.
