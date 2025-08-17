Accidentes de tráfico

Accidentes de tráfico

Un conductor bebido mata a un ciclista en Viladamat y un motorista muere en la C-17 la misma mañana

Los dos siniestros elevan a 91 los muertos en las carreteras catalanas este año: 4 de ellos eran ciclistas y 28 eran motoristas

Detenido un conductor por provocar dos accidentes en Tarragona y huir sin atender a las víctimas

Girona / Barcelona
Un ciclista ha muerto embestido por un coche con el conductor bebido este domingo por la mañana en Viladamat (Alt Empordà, Girona). El turismo se ha topado contra la bicicleta en la GI-623 y, a consecuencia, el ciclista ha acabado perdiendo la vida, según el Servei Català de Trànsit. El conductor ha sido detenido por circular bajo los efectos del alcohol.

Los servicios de emergencias recibieron el aviso por el accidente a las 7.29 h. Por causas que aún se investigan, el turismo y el ciclista se han topado en el punto kilométrico 16,3. La persona que iba en bici ha terminado falleciendo a causa de las lesiones que el accidente le han provocado. Los Mossos d'Esquadra practicaron las pruebas de alcoholemia y estupefacientes al conductor del coche, con resultado positivo en alcohol.

Éste ha acabado detenido por conducir ebrio. A raíz del siniestro, se activaron seis patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y dos unidades terrestres del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). En cuanto a la afectación vial, la GI-623 se ha cortado en Viladamat en ambos sentidos. La situación se ha normalizado a las 09:17 h.

Motorista muerto en Les Lloses

En paralelo, un motorista ha muerto también a primera hora de este domingo. Sobre las 7.45 en Les Lloses (Ripollès) una motocicleta se ha salido de la vía en la C-17 y su conductor ha muerto. Los hechos han tenido lugar en el punto kilométrico 88, por causas que todavía se investigan. Ambos siniestros elevan a 91 los muertos en las carreteras catalanas este año (4 de ellos ciclistas y 28 motoristas).

A raíz del siniestro de Les Lloses, se han activado tres patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y dos unidades terrestres del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). En cuanto a la afectación vial, se ha cortado un carril en la C-17 en Les Llosses en sentido Vic.

