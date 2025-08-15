Altercados
Un ladrón multirreincidente intenta entrar a pedradas en un bar de Empuriabrava y acaba detenido
La rápida intervención después del aviso de un vecino permite detenerle en cuestión de minutos
Eva Batlle
La Policía Local de Castelló d'Empúries, conjuntamente con los Mossos d'Esquadra, han detenido este jueves de madrugada a un ladrón multirreincidente por un intento de robo con fuerza en un bar de Empuriabrava.
Hacia la una de la madrugada, un vecino ha alertado a la Policía Local después de haber visto cómo un individuo había roto el cristal con una piedra de un establecimiento situado en el paseo Marítim.
Gracias a la rápida actuación de la Policía Local y los Mossos, y la descripción facilitada por el testigo, el hombre fue localizado y detenido pocos minutos después del incidente.
El detenido, un ladrón multirreincidente con múltiples antecedentes policiales, es acusado de ser el presunto autor de una tentativa de robo con fuerza en establecimiento.
Suscríbete para seguir leyendo
- Por qué el juez Hurtado denegó el informe que pidió el fiscal general sobre el borrado periódico de su teléfono móvil
- El metro de Barcelona retirará más de 700 máquinas de venta de tarjetas para evitar ciberdelitos
- Calor intenso y lluvia: el aviso del Meteocat para Catalunya
- Cáceres recomienda a los mayores de 60 años no acceder a las piscinas municipales
- Desastre ecológico en Cáceres: Vacían un embalse para erradicar una especie invasora y el daño es 'aún mayor
- Este es el mamífero más pequeño del mundo, y vive en España
- Los audios que Koldo se autoenviaba para interceder en Carreteras: 'Tengo que conseguir una reunión para los amigos
- La ETT que contrató al temporero fallecido en Alcarràs dice que fue un 'accidente laboral' por 'golpe de calor