Un ladrón multirreincidente intenta entrar a pedradas en un bar de Empuriabrava y acaba detenido

La Policía Local de Castelló d'Empúries, conjuntamente con los Mossos d'Esquadra, han detenido este jueves de madrugada a un ladrón multirreincidente por un intento de robo con fuerza en un bar de Empuriabrava.

Hacia la una de la madrugada, un vecino ha alertado a la Policía Local después de haber visto cómo un individuo había roto el cristal con una piedra de un establecimiento situado en el paseo Marítim.

Gracias a la rápida actuación de la Policía Local y los Mossos, y la descripción facilitada por el testigo, el hombre fue localizado y detenido pocos minutos después del incidente.

El detenido, un ladrón multirreincidente con múltiples antecedentes policiales, es acusado de ser el presunto autor de una tentativa de robo con fuerza en establecimiento.