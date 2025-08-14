La Guardia Civil rescata a una mujer que cayó de una moto de agua a 3 kilómetros de la costa de Badalona

Sucesos
La víctima estuvo una hora en el agua esperando la ayuda
Germán González
Periodista.
Soy licenciado en Historia y Periodismo. Hace casi 30 años que me dedico a informar. He pasado por varios medios y he sido profesor de Derecho a la Información en la UIC durante una década.
El pasado 5 de agosto, la Guardia Civil rescató frente a Badalona a una mujer de 22 años que había caído al mar desde una moto de agua alquilada, mientras participaba como acompañante en una excursión. El rescate se produjo a aproximadamente 1,5 millas náuticas de la costa, una distancia que equivale a casi 3 kilómetros mar adentro.
Sobre las 16:23 horas la empresa de alquiler de motos náuticas del Puerto de Badalona informó de la caída de una pasajera al agua sin poder precisar su ubicación exacta. En ese momento, varias embarcaciones y motos de agua de la empresa ya la buscaban en un área próxima a 1,5 millas de la costa.
La patrullera S-29, embarcación semirrígida del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, se desplazó de inmediato al lugar. Mientras Salvamento Marítimo coordinaba medios adicionales, los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda por sectores, asignando áreas a las embarcaciones presentes y considerando el viento y la corriente predominantes, ambos con componente sureste desde el momento de la desaparición.
A las 16:50 horas, tras unos 30 minutos de búsqueda coordinada, la tripulación de la S-29 localizó en aguas interiores a la mujer, una turista de 22 años, a más de 1,5 millas náuticas (2,8 kilómetros) mar adentro y a casi 2 millas náuticas (3,7 kilómetros) al este del punto inicial. Llevaba chaleco salvavidas y presentaba signos de fatiga, aunque sin lesiones, manifestando haber permanecido cerca de una hora en el agua.
La mujer fue trasladada al Puerto de Badalona, donde rechazó asistencia médica. Salvamento Marítimo había movilizado para la búsqueda una embarcación y un helicóptero, que se encontraban en ruta cuando se informó de la localización, por lo que se volvieron a base.
200 inspecciones
El Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Catalunya realiza cada verano labores de vigilancia y control para garantizar la seguridad marítima, con especial intensidad en zonas de alta actividad como la costa de Barcelona. Entre sus funciones destacan las inspecciones de titulaciones, seguros, certificados de navegabilidad, respeto del balizamiento y control de actividades de chárter o fondeos en áreas protegidas. En la última campaña, en Barcelona se efectuaron más de 200 inspecciones a embarcaciones y motos de agua, con 19 denuncias.
En el ámbito de la seguridad marítima, el Servicio Marítimo en Catalunya intervino en 32 servicios durante 2024 y el primer semestre de 2025. Entre estas actuaciones están rescates de nadadores, remolque de embarcaciones sin gobierno, asistencia en incendios a bordo y recuperación de personas en situación de riesgo físico o psíquico. En los últimos meses los agentes hicieron varias intervenciones destacadas como el rescate, el 10 de octubre de 2024, de dos personas arrastradas mar adentro mientras practicaban paddle surf, y el 25 de abril de 2025, la localización y auxilio de un hombre con merma psíquica que había escapado de un centro de salud mental y se encontraba en riesgo en el mar
