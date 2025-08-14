Fuegos en España
Detenido un hombre como responsable del incendio de Puercas, que ha arrasado 4.000 hectáreas en Zamora
La Guardia Civil investiga a otro hombre por el fuego de León y detiene al posible responsable del de Ávila
T. S.
Un hombre ha sido detenido por el Seprona de la Guardia Civil de Zamora como presunto autor del incendio forestal originado en Puercas de Aliste y que se desató después por las localidades de Ferreruela de Tábara Losacio, Abejera, Riofrío de Aliste, Sarracín, Valer, Bercianos y Sesnandez de Tábara.
Además, se investigan a otras dos personas más. Una por su posible relación con el incendio en Filiel-Lucillo (León), en el que se vieron afectadas dos hectáreas, y otra como presunto responsable de un delito de incendio forestal que arrasó 2.200 hectáreas en los términos municipales de Cuevas del Valle, Mombeltrán y El Arenal (Ávila).
Sigue la investigación
La Guardia Civil continúa con las investigaciones abiertas para esclarecer todos los incendios forestales para recabar indicios que esclarezcan sus causas e identifiquen a sus autores.
A lo largo del año 2025, la Guardia Civil de Castilla y León ha realizado 88 investigaciones motivadas por incendios forestales, lo que ha originado la instrucción de 63 diligencias penales, fruto de las cuales 22 personas fueron investigadas y 3 detenidas.
Además, durante dicho periodo se han formulado casi 90 denuncias por infracciones administrativas a la normativa de incendios forestales
- Por qué el juez Hurtado denegó el informe que pidió el fiscal general sobre el borrado periódico de su teléfono móvil
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- Desastre ecológico en Cáceres: Vacían un embalse para erradicar una especie invasora y el daño es 'aún mayor
- Telecinco ampliará ‘El programa de Ana Rosa’ a partir de septiembre: así quedan las nuevas mañanas de Telecinco sin Joaquín Prat
- La historia de Cecilia Sopeña, la ciclista que invoca el derecho al olvido tras triunfar en OnlyFans: 'Yo no necesito validación externa
- Los audios de un guardia que pidió ayuda a Koldo para conseguir el traslado a una embajada: 'Lo que te mando tú lo repartes como quieras, la mayor parte para ti
- Estás poniendo mal el aire acondicionado todo el verano: la OCU explica los errores que todos cometemos cuando encendemos este aparato
- Muere una niña de seis años tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de València