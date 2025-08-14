Detenida una pareja en Tortosa por estafar 143.000 euros a un anciano con una enfermedad neurodegenerativa

Los Mossos d'Esquadra detuvieron en Tortosa a una pareja de 39 y 34 años acusados de estafar 143.000 euros a un hombre de 76 años con una enfermedad neurodegenerativa y movilidad reducida que vivía solo desde hacía años. A finales de julio, un agente de los Mossos tuvo conocimiento de la situación de vulnerabilidad extrema de la víctima y los agentes iniciaron una investigación que ha acabado con la detención de la pareja por administración desleal, estafa, usurpación de estado civil y falsificación documental.

Hace un año, el detenido acudió al domicilio de la víctima a hacerle una reparación. Días más tarde el hombre volvió junto a su mujer para pedir a la víctima dinero, bajo el pretexto de una presunta urgencia médica familiar. Así se inició una relación de dependencia y explotación emocional.

Poco después, la mujer se ofreció como cuidadora. De esta forma, la pareja accedió progresivamente a la vida personal y económica de la víctima. Con el tiempo, consiguieron que el anciano firmara varios documentos, presuntamente sin ser consciente del contenido o bajo falsas promesas. La pareja investigada también obtuvo acceso a la aplicación bancaria y al PIN de la tarjeta de crédito de la víctima, lo que les permitió realizar operaciones de extracción de efectivo, entre otras, sin conocimiento ni autorización del titular. También utilizaron sus datos personales en trámites oficiales, mediante la suplantación de identidad de la víctima.

La situación se agravó con el progresivo aislamiento de la víctima respecto a su entorno habitual y un deterioro notable de su estado de salud agravado por una significativa pérdida de peso corporal en pocos meses. Los Mossos concluyeron que la pareja habría desarrollado una estrategia deliberada de manipulación emocional y económica con el objetivo de obtener un beneficio patrimonial a expensas de la vulnerabilidad de la víctima.

De esta forma, en pocos meses la pareja arrestada habría obtenido de la víctima gran cantidad de dinero y bienes inmuebles por más de 143.000 euros. Por eso los detuvieron esta semana y el martes pasaron a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tortosa.