Sucesos
Los bomberos trabajan en dos incendios forestales causados por tormentas en Tarragona y Lleida
Detenido tras confesar haber provocado seis incendios forestales en Málaga
Europa PressEuropa Press
Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet. Consolidada como una de las mayores agencias del país,8 difunde mayoritariamente en castellano durante las 24 horas del día y cuenta con corresponsalías en todas las comunidades autónomas de España.
Los Bombers de la Generalitat trabajan en la extinción de dos incendios forestales causados por tormentas eléctricas este jueves por la tarde en las provincias de Tarragona y Lleida, han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
En Les Piles (Tarragona) 5 dotaciones terrestres sofocan un incendio originado sobre las 19.22 horas, después de que un rayo impactara en un árbol; la afectación es de unos 50 metros cuadrados.
El segundo se desarrolla desde las 19.00 horas en una zona de montaña "inaccesible" en Camarasa (Lleida) y en la zona trabajan dos dotaciones terrestres y un helicóptero bombardero.
- Por qué el juez Hurtado denegó el informe que pidió el fiscal general sobre el borrado periódico de su teléfono móvil
- El metro de Barcelona retirará más de 700 máquinas de venta de tarjetas para evitar ciberdelitos
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- Desastre ecológico en Cáceres: Vacían un embalse para erradicar una especie invasora y el daño es 'aún mayor
- Telecinco ampliará ‘El programa de Ana Rosa’ a partir de septiembre: así quedan las nuevas mañanas de Telecinco sin Joaquín Prat
- La historia de Cecilia Sopeña, la ciclista que invoca el derecho al olvido tras triunfar en OnlyFans: 'Yo no necesito validación externa
- Los audios de un guardia que pidió ayuda a Koldo para conseguir el traslado a una embajada: 'Lo que te mando tú lo repartes como quieras, la mayor parte para ti
- Estás poniendo mal el aire acondicionado todo el verano: la OCU explica los errores que todos cometemos cuando encendemos este aparato