Los bomberos trabajan en dos incendios forestales causados por tormentas en Tarragona y Lleida

Los Bombers de la Generalitat trabajan en la extinción de dos incendios forestales causados por tormentas eléctricas este jueves por la tarde en las provincias de Tarragona y Lleida, han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En Les Piles (Tarragona) 5 dotaciones terrestres sofocan un incendio originado sobre las 19.22 horas, después de que un rayo impactara en un árbol; la afectación es de unos 50 metros cuadrados.

El segundo se desarrolla desde las 19.00 horas en una zona de montaña "inaccesible" en Camarasa (Lleida) y en la zona trabajan dos dotaciones terrestres y un helicóptero bombardero.