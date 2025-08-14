Sucesos

Los bomberos trabajan en dos incendios forestales causados por tormentas en Tarragona y Lleida

Detenido tras confesar haber provocado seis incendios forestales en Málaga

Imagen de la actuación de los bomberos este jueves

Imagen de la actuación de los bomberos este jueves / Bomberscat

Europa Press

Europa Press

Los Bombers de la Generalitat trabajan en la extinción de dos incendios forestales causados por tormentas eléctricas este jueves por la tarde en las provincias de Tarragona y Lleida, han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En Les Piles (Tarragona) 5 dotaciones terrestres sofocan un incendio originado sobre las 19.22 horas, después de que un rayo impactara en un árbol; la afectación es de unos 50 metros cuadrados.

El segundo se desarrolla desde las 19.00 horas en una zona de montaña "inaccesible" en Camarasa (Lleida) y en la zona trabajan dos dotaciones terrestres y un helicóptero bombardero.

