Baleares
Balance de la operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca: 700 kilos de cocaína, varias toneladas de hachís, 1.400.000 euros y armas de fuego
La operación Manso, Primo y Enroque Bal, desarrollada conjuntamente por Policía y Guardia Civil, finaliza con 15 detenidos, entre ellos un inspector de Policía
Xavier PerisXavier Peris
Casi 700 kilos de cocaína, 200 de hachís, varias toneladas de hachís, 1.000 plantas de marihuana, 1.409.000 euros en efectivo y diversas armas de fuego con abundante munición. Es el material intervenido en la operación conjunta realizada por agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en la que ha sido desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales, con quince detenidos, entre ellos un inspector de la Policía Nacional que durante años dirigió uno de los grupos antidroga.
Según informan fuentes policiales, en la operación se ha desarticulado una organización criminal asentada en Mallorca, conectada con otras de carácter transnacional, dedicada a la introducción de sustancias estupefacientes en España, principalmente a través de aguas ibicencas, dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales.
La organización introducía la droga en España de diversas formas, en el caso del hachís mediante embarcaciones neumáticas de gran potencia, conocidas como “gomas”, provenientes de países del norte de África, concertando un punto de recogida en algún lugar del mediterráneo, donde se realizaba el transbordo a otra embarcación que la trasladaba a Ibiza, donde se almacenaba para trasladarla posteriormente a la Península y al resto de Baleares.
En el mes de septiembre del pasado año, fueron intervenidos 200 kilos de hachís en una embarcación que se dirigía a Palma desde la isla de Ibiza, que iban dirigidos a la organización.
El pasado día 9 de julio se intervenían en el puerto de Valencia 675 kilos de cocaína, que previamente había sido recogida en el mediterráneo y trasladada a la isla de Ibiza para su envío unos días después a la península y varios países europeos.
También se les relaciona con la incautación de varias toneladas de hachís.
Fase de explotación
El pasado lunes se llevaba a cabo la fase de explotación de la operación la fase de explotación de la operación MANSO, PRIMO y ENROQUE BAL y en la que se practicaban trece registros en Mallorca y se detenía a quince personas como presuntos autores de los hechos investigados. Además, en el marco de esta operación, agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional arrestaron a un inspector de Policía, que durante años dirigió uno de los grupos antidroga de la Jefatura de Palma.
A primera hora de la mañana, efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, perfectamente coordinados, iniciaban los registros en las localidades de Palma, Marratxí, Binissalem, Inca, Pollença, Llucmajor, Sencelles y Sóller.
En los registros se intervinieron 1.409.000 euros, 11’3 kilos de cocaína, una plantación de marihuana con 1.000 plantas, cuatro armas de fuego real con numerosa munición, silenciadores y dos armas de fogueo, ocho coches, dos motocicletas y una moto de agua, así como seis relojes de lujo y cuatro obras de arte.
A todo ello hay que añadirle las cantidades de droga incautadas en las fases anteriores de la operación, 675 kilos de cocaína y varias toneladas de hachís.
- Por qué el juez Hurtado denegó el informe que pidió el fiscal general sobre el borrado periódico de su teléfono móvil
- El metro de Barcelona retirará más de 700 máquinas de venta de tarjetas para evitar ciberdelitos
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- Desastre ecológico en Cáceres: Vacían un embalse para erradicar una especie invasora y el daño es 'aún mayor
- Telecinco ampliará ‘El programa de Ana Rosa’ a partir de septiembre: así quedan las nuevas mañanas de Telecinco sin Joaquín Prat
- La historia de Cecilia Sopeña, la ciclista que invoca el derecho al olvido tras triunfar en OnlyFans: 'Yo no necesito validación externa
- Los audios de un guardia que pidió ayuda a Koldo para conseguir el traslado a una embajada: 'Lo que te mando tú lo repartes como quieras, la mayor parte para ti
- Estás poniendo mal el aire acondicionado todo el verano: la OCU explica los errores que todos cometemos cuando encendemos este aparato