La Policía detiene en el aeropuerto de Girona a dos hermanos buscados por estafa en México

Hace unos días, la Policía Nacional detuvo en Girona a tres fugitivos reclamados por las autoridades mexicanas y marroquíes. La unidad del puesto fronterizo en el Aeropuerto de Girona-Costa Brava detectó a dos hermanos que venían en un vuelo procedente de Reino Unido y que estaban reclamados por las autoridades de México como autores de un presunto delito de estafa.

Por eso quedaron detenidos e ingresaron en prisión provisional por orden judicial a la espera de ser extraditados a México. Ambos se enfrentan a una condena de hasta ocho años de prisión por estos delitos de estafa.

El mismo día, pocas horas después, otros agentes de la Policía Nacional detectaron la presencia en Girona de un hombre reclamado por las autoridades de Marruecos por un delito de tráfico de drogas. También quedó detenido e ingresó en prisión provisional a la espera de ser extraditado por orden de la Audiencia Nacional. El sospechoso se enfrenta a una condena de hasta diez años de prisión en su país de origen por este delito.

Según la Policía estas actuaciones entran dentro de su competencia de localizar y detener fugitivos reclamados por otros estados.