Violencia machista
Ingresa en prisión un hombre que agredió a su mujer y se atrincheró con un cuchillo en Igualada
Detenido un hombre por el asesinato de su pareja en Badajoz: denunció su desaparición hace seis días
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
Un juzgado de Igualada ha ordenado prisión provisional para un hombre que agredió a la pareja y retuvo a otra persona en el domicilio la noche del pasado sábado en Igualada. El agresor tardó más dos horas en entregarse a los agentes, ya que se atrincheró en el domicilio, amenazando con un cuchillo, con una tercera persona, presumiblemente la hija de ambos.
Cuando los agentes se presentaron en el piso, a las doce y media de la noche, encontraron a la mujer en el rellano de la escalera y la ayudaron a salir a la calle, donde recibió atención médica por el Sistema de Emergències Mèdiques. El hombre se negó a salir y se encerró en la casa, mostrando una actitud violenta y amenazante con un cuchillo. Primero los Mossos consiguieron que el hombre dejara salir a esta persona que retenía en la casa, presumiblemente una menor. Y no fue hasta las dos de la madrugada que los agentes consigueron retenerle cuando dejó de ofrecer resistencia.
Este miércoles se ha ordenado su ingreso en prisión provisional, acusado de malos tratos en el ámbito del hogar y detención ilegal.
