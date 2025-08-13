Incendios forestales
La superficie quemada este año en España dobla a la que ardió en el mismo periodo de 2024
Desde enero, han ardido casi 100.000 hectáreas en 199 incendios
Un total de 199 incendios forestales han quemado una superficie de 98.784 hectáreas en España en lo que va de año, según datos recogidos por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés), actualizados hasta este miércoles.
La superficie calcinada en lo que va de 2025 es más del doble que la que ardió durante ese mismo periodo en 2024, cuando se habían registrado 219 fuegos que arrasaron 42.615 hectáreas.
El número de incendios contabilizados, hasta este mediodía, en lo que va de año se acerca al registrado en 2023 -91.220 hectáreas quemadas en 371 incidentes-.
El peor, 2022
Sin embargo, el peor año de incendios forestales en España, según este sistema, continúa siendo 2022, cuando durante ese mismo tramo temporal hasta el 13 de agosto -según la información facilitada por EFFIS- fue de 306.555 hectáreas quemadas a consecuencia de un total de 493 incendios forestales detectados.
Además, el fuego ha quemado en lo que va de año más bosque que todo lo que ardió el año anterior, cuando el total de superficie pasto de las llamas fue de casi 60.000 hectáreas, según datos de EFFIS.
Varias comunidades autónomas de España, que atraviesa ahora la segunda ola de calor estival con temperaturas que han alcanzado en algunas zonas del país máximas de 45 grados, batallan actualmente contra varios focos de fuego activos simultáneos.
