Detenidos en Burgos dos menores por tratar de quemar en abril a un hombre que dormía en la calle

La Policía Nacional ha detenido en Miranda de Ebro (Burgos) a dos menores, vecinos de la localidad, por un delito de tentativa de homicidio registrado el pasado mes de abril, tras tratar, presuntamente, de quemar vivo a un indigente mientras éste dormía en la estación de autobuses, y ello mientras grababan la agresión y se reían. También están implicados, junto a otro menor, en el incendio de un puesto ambulante durante las fiestas el pasado mes de junio, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

El primero de los sucesos se produjo en la madrugada del 22 de abril, a las 00.40 horas, cuando un hombre sin hogar que pernoctaba habitualmente en la vía pública fue víctima de un ataque incendiario mientras dormía cerca de la estación de autobuses. Según su testimonio, dos varones se aproximaron al lugar y, minutos después, arrojaron sobre él una caja de cartón en llamas, previamente preparada con papeles y rociada con líquido inflamable.

Un testigo confirmó haber visto a los agresores manipular el cartón y prenderle fuego antes de lanzarlo directamente sobre la víctima, quien sufrió la pérdida de su saco de dormir y manta, aunque afortunadamente no resultó herido de gravedad.

Los presuntos autores, dos menores de edad, grabaron la agresión mientras se reían y se burlaban de la víctima, lo que ha llevado a los investigadores a imputarles un delito de homicidio en grado de tentativa agravado por un delito de odio por aporofobia.

Se da la circunstancia de que estos dos menores, junto a otro menor, han sido también implicados en el incendio de un puesto ambulante durante las fiestas de San Juan del Monte ocurrido el día 9 de junio de 2025, a las 04.00 horas.

Una mujer de origen peruano, propietaria de un puesto ambulante, denunció que mientras dormía en su furgoneta frente al puesto escuchó ruidos y descubrió que su negocio estaba ardiendo. Otros vendedores intentaron sofocar el fuego, que se propagó rápidamente, poniendo en riesgo la vida de quienes dormían en los puestos.

La intervención de los agentes de Policía Nacional que actuaron rápidamente evitó daños mayores, procediendo el servicio de bomberos a la extinción por completo del fuego, aunque las pérdidas económicas ascienden a más de 35.000 euros. La denunciante también manifestó que otra mujer de un puesto cercano al suyo, días antes del incendio, había recibido amenazas racistas.

En esta ocasión, también se grabaron los momentos previos al ataque, pronunciando frases como "vamos a quemar unos panchos" y "vamos a matarlos", lo que refuerza la hipótesis de la agravante de delito de odio por racismo.

La actuación coordinada de la Brigada Local de Policía Judicial permitió identificar y detener a los tres menores implicados. Todos ellos han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Burgos, que instruye las diligencias correspondientes y ha determinado su inmediato ingreso en un centro de menores.