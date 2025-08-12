Sucesos
Tres detenidos por robar con gas pimienta dos cadenas de oro de 14.000 euros en Sant Martí
Los Mossos investigan a un menor y a una mujer que serían cómplices de los detenidos
Germán GonzálezGermán González
Periodista.
Soy licenciado en Historia y Periodismo. Hace casi 30 años que me dedico a informar. He pasado por varios medios y he sido profesor de Derecho a la Información en la UIC durante una década.
El pasado 7 de agosto, los Mossos d'Esquadra detuvieron en el distrito barcelonés de Sant Martí a tres hombres de 21, 22 y 23 años por robar dos cadenas de oro valoradas en 14.000 euros además de un reloj y una pulsera. Además, los agentes acusan a un menor y a una mujer de 24 años por ser cómplices de los ladrones.
La investigación comenzó cuando una pareja dedicada a la compra venta de oro quedó el pasado 21 de junio con un menor de edad para venderle las dos cadenas de oro. Sin embargo, en el momento de la transacción, aparecieron dos hombres que lanzaron gas pimienta a las víctimas, además de pegarlos e inmovilizarlos. De esta forma les quitaron las cadenas junto con un reloj y una pulsera.
El presunto comprador, menor de edad, también argumentó que le habían quitado el dinero. Pese a esto, los Mossos concluyeron que el menor estaba vinculado a los asaltantes, ya que no sufrió lesiones ni lo rociaron con gas pimienta. Además, un testigo explicó que los ladrones habían entrado dentro de una portería tras el robo.
Gracias a las cámaras de seguridad del portal, las víctimas reconocieron a los dos hombres como los dos autores del robo. Además, los agentes comprobaron que en ese bloque de pisos vivía el supuesto comprador y su hermano que habría intentado esconder a los dos autores en el interior del domicilio junto a una mujer, que también está acusada.
De los tres detenidos, dos eran los autores materiales del robo, mientras que un tercero, hermano del menor de edad que simulaba ser el comprador, colaboró con el grupo para dificultar la investigación policial. Ninguno de los tres acumulaban antecedentes policiales y pasaron a disposición judicial el pasado 9 de agosto acusados de robo con violencia y lesiones leves. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.
