Los Mossos investigan una pelea con arma blanca en el metro de Virrei Amat

La Unidad Regional de Transporte Urbano de los Mossos d'Esquadra investigan una pelea con armas blancas en la estación de metro de Virrei Amat este lunes por la tarde. Según varias fuentes, un grupo de personas afeó a otra que llevará una pulsera de un equipo de fútbol rival y fue entonces cuando se inició el enfrentamiento.

En la reyerta se sacó una navaja y uno de los participantes sufrió heridas leves. Perdió bastante sangre que todavía era visible esta mañana en el andén y las escaleras de la estación, tal y como han indicado diversas personas por las redes sociales.

Al llegar a Virrei Amat la patrulla de Mossos encontró a la víctima sangrando por el brazo y a dos amigos por lo que se activó una ambulancia para atenderlo. Lo trasladaron a un ambulatorio para curarle de los cortes sufridos.

Los Mossos han iniciado una investigación para identificar a los sospechosos y detenerlos por su participación en esta agresión. También están a la espera de que el herido presente denuncia en la comisaría.

Por el momento, los agentes han revisado las cámaras de seguridad del metro para determinar la identidad de los sospechosos y se está a la espera de conocer las causas de la pelea, por si hay una motivación ideológica en el enfrentamiento tal y como apunta en estos momentos de la investigación.