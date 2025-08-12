Sucesos
Los Mossos investigan una pelea con arma blanca en el metro de Virrei Amat
Los Mossos investigan una pelea con tres personas heridas en Nou Barris
Investigan una pelea en el metro de Barcelona con dos heridos por arma blanca
Germán GonzálezGermán González
Periodista.
Soy licenciado en Historia y Periodismo. Hace casi 30 años que me dedico a informar. He pasado por varios medios y he sido profesor de Derecho a la Información en la UIC durante una década.
La Unidad Regional de Transporte Urbano de los Mossos d'Esquadra investigan una pelea con armas blancas en la estación de metro de Virrei Amat este lunes por la tarde. Según varias fuentes, un grupo de personas afeó a otra que llevará una pulsera de un equipo de fútbol rival y fue entonces cuando se inició el enfrentamiento.
En la reyerta se sacó una navaja y uno de los participantes sufrió heridas leves. Perdió bastante sangre que todavía era visible esta mañana en el andén y las escaleras de la estación, tal y como han indicado diversas personas por las redes sociales.
Al llegar a Virrei Amat la patrulla de Mossos encontró a la víctima sangrando por el brazo y a dos amigos por lo que se activó una ambulancia para atenderlo. Lo trasladaron a un ambulatorio para curarle de los cortes sufridos.
Los Mossos han iniciado una investigación para identificar a los sospechosos y detenerlos por su participación en esta agresión. También están a la espera de que el herido presente denuncia en la comisaría.
Por el momento, los agentes han revisado las cámaras de seguridad del metro para determinar la identidad de los sospechosos y se está a la espera de conocer las causas de la pelea, por si hay una motivación ideológica en el enfrentamiento tal y como apunta en estos momentos de la investigación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Déjense de excusas y devuelvan de una vez el IRPF a los mutualistas jubilados
- La estrategia de Gonzalo Bernardos para comprar una vivienda más barata: “Si ves un piso en herencia, aprieta”
- El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- Sonia Bermúdez, el relevo en el banquillo de la selección española de fútbol que no convence
- Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
- Los parques naturales de Catalunya avisan de que en otoño entrarán en un 'periodo crítico' porque perderán la mitad de la plantilla
- Las trabajadoras que recibirán 3 años extra de cotización: debes cumplir este requisito