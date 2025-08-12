Sucesos
Los Mossos detienen en Valls a seis falsos operarios por robar 847 kilos de cable telefónico
El cable robado está valorado en 4.730 euros
Detenido un trabajador de mantenimiento tras robar 18 kilos de cable de cobre en el metro de Barcelona
Germán GonzálezGermán González
Periodista.
Soy licenciado en Historia y Periodismo. Hace casi 30 años que me dedico a informar. He pasado por varios medios y he sido profesor de Derecho a la Información en la UIC durante una década.
Los Mossos d’Esquadra detuvieron en Valls el viernes pasado a seis hombres de entre 25 y 50 años acusados de un delito de hurto. Sobre las 15:30 horas, una patrulla que circulaba por la carretera C-37 observó en el barrio de Clols de Valls a un grupo de operarios reparando el cableado telefónico.
Dentro de las tareas del Programa Operativo Específico del Metal, contra el robo de cobre y otros metales, los agentes comprobaron que había dos sospechosos cortando cable telefónico mientras el resto hacía otras tareas. Cuando les preguntaron para qué empresa trabajaban los hombres reconocieron que para ninguna y que lo cortaban para venderlo. Por eso los identificaron y los registraron.
La patrulla localizó 2.535 euros en metálico Además, en dos furgonetas en las que viajaban los sospechosos encontraron 121 piezas de cable telefónico, de 1,5 metros cada una, y numerosas herramientas. En total, el peso del cable robado es de 847 kilos valorado en unos 4.730 euros. Por eso, los Mossos detuvieron a los seis sospechosos por un delito de hurto y comparecieron el fin de semana en el juzgado de guardia de Valls.
