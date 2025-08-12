Los Mossos detienen en Valls a seis falsos operarios por robar 847 kilos de cable telefónico

Los Mossos d’Esquadra detuvieron en Valls el viernes pasado a seis hombres de entre 25 y 50 años acusados de un delito de hurto. Sobre las 15:30 horas, una patrulla que circulaba por la carretera C-37 observó en el barrio de Clols de Valls a un grupo de operarios reparando el cableado telefónico.

Dentro de las tareas del Programa Operativo Específico del Metal, contra el robo de cobre y otros metales, los agentes comprobaron que había dos sospechosos cortando cable telefónico mientras el resto hacía otras tareas. Cuando les preguntaron para qué empresa trabajaban los hombres reconocieron que para ninguna y que lo cortaban para venderlo. Por eso los identificaron y los registraron.

La patrulla localizó 2.535 euros en metálico Además, en dos furgonetas en las que viajaban los sospechosos encontraron 121 piezas de cable telefónico, de 1,5 metros cada una, y numerosas herramientas. En total, el peso del cable robado es de 847 kilos valorado en unos 4.730 euros. Por eso, los Mossos detuvieron a los seis sospechosos por un delito de hurto y comparecieron el fin de semana en el juzgado de guardia de Valls.