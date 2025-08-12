Sucesos
Dos detenidos por robarle un reloj de 14.000 euros a una mujer en el Eixample
Los agentes de la Guardia Urbana recuperaron la joya y se la devolvieron a la víctima
Roba un reloj en Via Laietana y se esconde de la policía en el lavabo de un bar
Germán GonzálezGermán González
Periodista.
Soy licenciado en Historia y Periodismo. Hace casi 30 años que me dedico a informar. He pasado por varios medios y he sido profesor de Derecho a la Información en la UIC durante una década.
Nueva actuación de la Guardia Urbana de Barcelona para recuperar un reloj de lujo robado. Este lunes sobre las 23 horas una patrulla que circulaba por la calle Aragón de Barcelona escuchó gritos de socorro de una mujer. Al llegar vieron a dos sospechosos escapar del lugar.
Por eso los agentes iniciaron una persecución en coche policial y a pie por las calles del Eixample hasta que consiguieron detener a los sospechosos. Los dos habían robado de forma violenta un reloj que llevaba la mujer y que está valorado en 14.000 euros y le habían provocado daños en la muñeca en el asalto.
Los ladrones quedaron detenidos por un delito de robo con violencia. Los agentes devolvieron el reloj a la víctima.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- Déjense de excusas y devuelvan de una vez el IRPF a los mutualistas jubilados
- La estrategia de Gonzalo Bernardos para comprar una vivienda más barata: “Si ves un piso en herencia, aprieta”
- El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
- Sonia Bermúdez, el relevo en el banquillo de la selección española de fútbol que no convence
- Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
- Los parques naturales de Catalunya avisan de que en otoño entrarán en un 'periodo crítico' porque perderán la mitad de la plantilla
- Las trabajadoras que recibirán 3 años extra de cotización: debes cumplir este requisito