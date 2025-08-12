Dos detenidos por robarle un reloj de 14.000 euros a una mujer en el Eixample

Nueva actuación de la Guardia Urbana de Barcelona para recuperar un reloj de lujo robado. Este lunes sobre las 23 horas una patrulla que circulaba por la calle Aragón de Barcelona escuchó gritos de socorro de una mujer. Al llegar vieron a dos sospechosos escapar del lugar.

Por eso los agentes iniciaron una persecución en coche policial y a pie por las calles del Eixample hasta que consiguieron detener a los sospechosos. Los dos habían robado de forma violenta un reloj que llevaba la mujer y que está valorado en 14.000 euros y le habían provocado daños en la muñeca en el asalto.

Los ladrones quedaron detenidos por un delito de robo con violencia. Los agentes devolvieron el reloj a la víctima.