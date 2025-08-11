Siguen a unos ladrones reincidentes en el Eixample y encuentran un local que compraba patinetes eléctricos robados

Controla a criminales a distancia puede hacerte descubrir un nuevo delito. Agentes de la Guardia Urbana de Barcelona detectaron a varios ladrones reincidentes habituales y de forma discreta los siguieron hasta que entraron en un local de la calle Floridablanca, en el Eixample.

Allí descubrieron que había 13 patinetes eléctricos sin identificación, con las etiquetas manipuladas o varias piezas sin registro de estos vehículos. Por eso requisaron los patinetes y denunciaron al propietario del local por un delito de receptación.

Además, los agentes abrieron acta administrativa por 13 infracciones tras detectar irregularidades en este establecimiento, principalmente de almacenamiento y seguridad. Seguro que el denunciado se lo pensará mejor a quien deja entrar en el local... por si lo han seguido.