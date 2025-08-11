Sucesos

Siguen a unos ladrones reincidentes en el Eixample y encuentran un local que compraba patinetes eléctricos robados

La Guardia Urbana requisa 13 vehículos de movilidad personal e investigan al responsable del establecimiento

La Guardia Urbana clausura una clínica estética en el Eixample que hacía tratamiento sin medidas higiénicas

Imagen de los patinetes requisados

Imagen de los patinetes requisados / Guardia Urbana

Germán González

Germán González

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Controla a criminales a distancia puede hacerte descubrir un nuevo delito. Agentes de la Guardia Urbana de Barcelona detectaron a varios ladrones reincidentes habituales y de forma discreta los siguieron hasta que entraron en un local de la calle Floridablanca, en el Eixample.

Allí descubrieron que había 13 patinetes eléctricos sin identificación, con las etiquetas manipuladas o varias piezas sin registro de estos vehículos. Por eso requisaron los patinetes y denunciaron al propietario del local por un delito de receptación.

Además, los agentes abrieron acta administrativa por 13 infracciones tras detectar irregularidades en este establecimiento, principalmente de almacenamiento y seguridad. Seguro que el denunciado se lo pensará mejor a quien deja entrar en el local... por si lo han seguido.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas