Prisión para dos viajeros de un vuelo Barcelona-Copenhague que ocultaban 42 kilos de hachís en su equipaje

El pasado 2 de agosto agentes de la Guardia Civil e inspectores de la Agencia Tributaria que realizan tareas de control en el aeropuerto de Barcelona detuvieron a dos ciudadanos daneses, de 21 y 20 años, por un delito de tráfico de droga. Llevaban más de 42,6 kilos de hachís ocultos en el equipaje facturado en el vuelo entre Barcelona y Copenhague. Los agentes los arrestaron cuando se disponían a embarcar.

La actuación tuvo lugar en la Terminal 2 del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. En un control habitual del Grupo de Investigación de Equipaje en Bodega (GIEB) de la Guardia Civil se detectaron dos maletas que podrían llevar droga tras una revisión por escáner.

Cuando se detecta una maleta con indicios de contener sustancias prohibidas, los agentes localizan al titular y se trasladan a la terminal correspondiente para identificarlo y realizar un acto de conciliación, procedimiento que consiste en abrir la maleta en presencia del viajero para comprobar el contenido exacto.

Por eso, se localizó a los viajeros daneses en las inmediaciones de la puerta de embarque de la Terminal 2 momentos antes de iniciar el vuelo con destino a Copenhague y los llevaron a una sala. Ante ellos, les mostraron el contenido de la maleta: bloques compactos de hachís. Por eso quedaron detenidos y el juzgado de guardia de El Prat ordenó su ingreso en prisión provisional.

La reserva del vuelo estaba a nombre de los dos detenidos, quieres facturaron el equipaje en cuyo interior se encontraba la droga. En la maleta de uno de ellos llevaba 18,101 kilos de hachís y en la del otro 24,546 kilos. La Guardia Civil remarca que los 42,647 kilos de hachís localizados podrían haber supuesto la distribución de más de 170.000 dosis individuales.