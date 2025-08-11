Multas de 40.000 euros a un bingo por dejar entrar a una persona con ludopatía: así sanciona la policía administrativa de Mossos

La Unidad Regional de Policía Administrativa (URPA) de los Mossos d'Esquadra se encarga principalmente de supervisar y examinar infracciones de carácter administrativo que se cometen en comercios de objetos usados, como los de segunda mano, compra de oro o telefonía móvil, alquiler de vehículos, locales de ocio, hoteles, recintos de espectáculos o chatarrerías, entre otros.

También controlan las actividades relacionadas con el juego y los espectáculos públicos y se dedican a supervisar las empresas de seguridad privada. En este sentido, una de sus tareas fundamentales es la inspección de los controladores y de su habilitación para ejercer estas funciones, además de que no se incumpla el aforo previsto. Precisamente, el año pasado los agentes detectaron que dos discotecas de Barcelona doblaban el aforo, por lo que se exponen a sanciones que pueden superar los 24.000 euros.

Esta unidad de Mossos también inspecciona las máquinas de salones de juego o bingos para comprobar que cuentan con los permisos correctos y que la clientela cumple los requisitos establecidos, explica el sargento Eulalio Pizarro, subjefe de la URPA en Barcelona. En este sentido, hace unos meses impusieron una multa de 18.400 euros a un bingo tras detectar que dos menores salían de un local y otros dos jugaban a las máquinas de apuestas. También impusieron 40.600 euros a otro bingo por localizar en su interior a una persona que tiene la entrada prohibida por ludopatía.

Infracciones en tiendas de segunda mano

En el primer semestre de año, esta unidad ha realizado en Barcelona 165 inspecciones en comercios de objetos usados en las que se han registrado 27 infracciones; 73 inspecciones en tiendas de reparación de objetos con 20 infracciones; 25 inspecciones en hoteles con 3 infracciones; 111 inspecciones en tiendas de compra venta de joyas con 10 infracciones; 8 inspecciones en gestores de residuos con 3 infracciones; 31 inspecciones en bingos con 3 infracciones, y 16 inspecciones en prostíbulos con 6 infracciones.

También han recuperado 60 teléfonos móviles de tiendas de comunicaciones abriendo diligencias penales de investigación por hurto, apropiación indebida y simulación de delitos: principalmente denunciar el robo de terminales. La mayoría de infracciones administrativas detectadas son por no tener los registros correspondientes de cada transacción realizada, como compraventa de joyas, chatarra u objetos usados. También se imponen sanciones por obstruir la actividad inspectora, no tener los datos obligatorios por ley en los registros u omitir información a los agentes.

En las tiendas de reparación de objetos, las infracciones corresponden a no entregar el resguardo de depósito correspondiente y no constar la identificación de la persona que deposita el objeto o el término en el que prescribe el derecho a recuperar lo depositado. "Los comercios de segunda mano tienen la obligación de registrar los objetos adquiridos y nosotros comprobamos si son robados. En las joyerías pedimos que hagan fotografías, ya que algunos delincuentes liman fechas para que no se reconozcan. Nosotros examinamos los que venden las joyas e iniciamos la investigación", señala el sargento. Además, la unidad supervisa la seguridad de locales como las joyerías, que deben tener cámaras, vigilancia, alarmas y elementos blindados.

Control de reventas

El sargento recuerda que un vigilante de seguridad tiene potestad para registrar bolsos o enseres y que eso no puede hacerlo un controlador, que únicamente se dedica a vigilar el aforo. Por eso, los Mossos supervisan que tanto unos como otros estén correctamente uniformados. En materia de seguridad privada se han realizado este año 210 inspecciones de estos vigilantes en cajeros, joyerías, administración de loterías, conciertos y gasolineras.

Además, la unidad se dedica a controlar la reventa en conciertos o acontecimientos deportivos. Aquí el sargento señala la diferencia entre la venta más cara de una entrada, que sería una sanción administrativa, o la venta de una entrada falsa, que sería un delito de estafa. Por eso, Pizarro remarca la importancia de comprar siempre en los canales oficiales de venta.