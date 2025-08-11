En Galicia

Detenido en Pontevedra un menor por un delito de violencia de género contra su pareja

Los agentes de la Policía Local detuvieron al hombre cerca de la vivienda donde ocurrieron los hechos

Vehículo de la Policía Local en la Praza da Ferrería.

Vehículo de la Policía Local en la Praza da Ferrería. / Rafa Vázquez

Redacción

Pontevedra
La Policía Local de Pontevedra detuvo el pasado 28 de julio a un menor de 17 años de edad como presunto autor de un delito de violencia de género contra su pareja, mayor de edad.

Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos sobre las 13.00 horas, cuando recibieron la llamada de una persona que advertía de que una mujer estaba siendo agredida en una vivienda. Cuando llegó la Policía, los efectivos desplazados al lugar coincidieron con la mujer saliendo del ascensor, llorando y muy nerviosa.

A continuación, la víctima explicó que no era la primera vez que sufría agresiones físicas y verbales por parte de su pareja, un joven de 17 años. En esta ocasión, comenzó una discusión por los celos de él que desembocó en una pelea en la que el móvil de la chica acabó en pedazos. También confirmó que llevaba pocos días viviendo con él y que ya había recibido mensajes en su teléfono en los que la insultaba y la amenazaba de muerte, del mismo modo que a un familiar.

Finalmente, los agentes detuvieron al hombre a escasos metros de la vivienda.

