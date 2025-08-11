Narcotráfico
Cinco detenidos en un tiroteo en la Zona Franca por un ajuste de cuentas
Ajuste de cuentas entre narcos en el Eixample: los Mossos vinculan el último tiroteo con la ejecución del sicario balcánico
Habría un herido leve por arma de fuego
Germán GonzálezGermán González
Periodista.
Soy licenciado en Historia y Periodismo. Hace casi 30 años que me dedico a informar. He pasado por varios medios y he sido profesor de Derecho a la Información en la UIC durante una década.
Los Mossos d'Esquadra han detenido a cinco ocupantes de un coche después de que disparasen contra un grupo de personas en una calle de la Zona Franca. Los sospechosos habrían abierto fuego y los otros implicados se habrían defendido, iniciándose un tiroteo. A consecuencia del impacto de las balas hay una persona herida leve que ha sido trasladada a un ambulatorio para ser atendida, según ha adelantado El Caso.
Tras el intercambio de tiros, los cinco sospechosos escaparon en un coche pero una patrulla logró interceptarlos y detenerlos. En el registro del vehículo encontraron armas escondidas. Todo apunta a un ajuste de cuentas entre grupos latinos por temas relacionados con el narcotráfico, según las primeras investigaciones.
Los Mossos tienen abierta una investigación para determinar las causas de este nuevo tiroteo en Barcelona, el sexto en el último mes, y que volvería a estar relacionado con el narcotráfico. Además, los agentes buscan a otros implicados en este incidente con armas de fuego.
