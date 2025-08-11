Narcotráfico

Cinco detenidos en un tiroteo en la Zona Franca por un ajuste de cuentas

Ajuste de cuentas entre narcos en el Eixample: los Mossos vinculan el último tiroteo con la ejecución del sicario balcánico

Habría un herido leve por arma de fuego

Operativo de los Mossos

Operativo de los Mossos / Mossos d'Esquadra

Germán González

Germán González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra han detenido a cinco ocupantes de un coche después de que disparasen contra un grupo de personas en una calle de la Zona Franca. Los sospechosos habrían abierto fuego y los otros implicados se habrían defendido, iniciándose un tiroteo. A consecuencia del impacto de las balas hay una persona herida leve que ha sido trasladada a un ambulatorio para ser atendida, según ha adelantado El Caso.

Tras el intercambio de tiros, los cinco sospechosos escaparon en un coche pero una patrulla logró interceptarlos y detenerlos. En el registro del vehículo encontraron armas escondidas. Todo apunta a un ajuste de cuentas entre grupos latinos por temas relacionados con el narcotráfico, según las primeras investigaciones.

Los Mossos tienen abierta una investigación para determinar las causas de este nuevo tiroteo en Barcelona, el sexto en el último mes, y que volvería a estar relacionado con el narcotráfico. Además, los agentes buscan a otros implicados en este incidente con armas de fuego.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
  2. Turistas achicharrados en Barcelona: 'Estamos aquí solo cuatro días, no queda más remedio que sudar
  3. Un menor de 12 años viola a un niño de 5 con autismo en la Región de Murcia
  4. A las puertas de mis 47 años, me he enamorado
  5. La estrategia de Gonzalo Bernardos para comprar una vivienda más barata: “Si ves un piso en herencia, aprieta”
  6. Catalunya roza los 41 grados este sábado: el calor extremo llegará a Barcelona el lunes, en la cúspide de la ola
  7. La zona azul de aparcamiento en agosto es gratis en todas estas ciudades del área de Barcelona
  8. Déjense de excusas y devuelvan de una vez el IRPF a los mutualistas jubilados

Último parte médico de Jaume Anglada: estable dentro de la gravedad y "sin grandes cambios"

Último parte médico de Jaume Anglada: estable dentro de la gravedad y "sin grandes cambios"

Reabre el centro comercial Via Sabadell tres meses después del accidente mortal: "Es un espacio completamente seguro"

Reabre el centro comercial Via Sabadell tres meses después del accidente mortal: "Es un espacio completamente seguro"

Begoña pasa la noche con Gabriel y Gaspar toma una decisión sobre Manuela: todo lo que pasará en 'Sueños de libertad' del 11 al 14 de agosto

Begoña pasa la noche con Gabriel y Gaspar toma una decisión sobre Manuela: todo lo que pasará en 'Sueños de libertad' del 11 al 14 de agosto

ERC quiere que el Congreso decrete el "embargo total e inmediato" de armas a Israel

ERC quiere que el Congreso decrete el "embargo total e inmediato" de armas a Israel

Endesa reforma la red eléctrica de baja tensión de una calle de Terrassa: "Se gana en estética y seguridad"

Endesa reforma la red eléctrica de baja tensión de una calle de Terrassa: "Se gana en estética y seguridad"

Plan de choque en el barrio de Sant Antoni para favorecer la convivencia

Plan de choque en el barrio de Sant Antoni para favorecer la convivencia

Las fechas clave de las fiestas de Gràcia 2025: del pregón inicial al 'correfoc' final

Las fechas clave de las fiestas de Gràcia 2025: del pregón inicial al 'correfoc' final

La increíble historia de la patata: surgió de un cruce con el tomate

La increíble historia de la patata: surgió de un cruce con el tomate