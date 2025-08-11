Cae en La Seu d'Urgell una banda que ganó 10 millones de euros vendiendo falsos muebles de diseño exclusivo

No sólo se falsifican las piezas de ropa de marca también hay quien hace pasar muebles corrientes como objetos de decoración con diseño exclusivo. Es la cara oculta del interiorismo, la que no aparece en los catálogos y las revistas especializadas. La Policía Nacional ha desmantelado una banda criminal dedicada a la importación, distribución y venta internacional de muebles de diseño exclusivo falsificados.

A partir de diversas páginas webs, los sospechosos tenían una nave industrial de La Seu d’Urgell (Lleida), así como almacenes en Manresa, desde donde distribuían los productos a diversos países europeos aparentando ser una actividad empresaria legal. Se habían especializado en mercados europeos concretos, como el alemán, el italiano o el francés.

La investigación policial se inició tras la denuncia por parte del representante legal de una prestigiosa marca de muebles de diseño, contra varias sociedades que comercializaban artículos falsificados. La operación está bautizada como 'Noguchi', en referencia al escultor y diseñador estadounidense-japonés Isamu Noguchi que creó muebles y lámparas muy características, muy influenciado por las formas orgánicas y que influyó en el interiorismo de los años 50 y 60.

La Policía ha inspeccionado las dos naves industriales de La Seu d’Urgell y Manresa, así como en las oficinas de las sociedades investigadas. Detuvo al administrador y al CEO de las sociedades utilizadas para comercializar estos muebles falsos.

En las inspecciones policiales se requisaron más de 6.000 piezas de mobiliario que imitaban productos cuyo diseño exclusivo, goza de gran prestigio en el sector del interiorismo a nivel internacional. Los muebles intervenidos, cuyas piezas originales alcanzan en el mercado legal precios de hasta 9.000 euros por unidad, eran vendidos por los detenidos a través de diferentes páginas web enfocadas a distintos mercados internacionales, por cantidades que oscilaban entre los 50 y los 1.300 euros.

Este modelo de negocio basado en la comercialización de artículos fraudulentos, les permitía obtener ingresos anuales cercanos a los diez millones de euros, afectando gravemente tanto a los fabricantes originales como a los consumidores, según la Policía. Además, también comercializaban los artículos a través de marketplaces de conocidas casas de muebles y populares portales de venta online.

Los sospechosos presuntamente compraban los muebles en China, a través de distintos proveedores de dicho país, e incrementaban su precio un 261,5% para venderlos por las páginas webs simulando ser de diseños exclusivos. Tras analizar los dispositivos electrónicos de los sospechosos la Policía concluye que, durante años, han vendido cerca de 90.000 artículos falsificados que infringirían los derechos de propiedad industrial de las marcas perjudicadas. No hay duda de que el atractivo del mueble está más en la funcionalidad que en su procedencia, sea China o Suecia.