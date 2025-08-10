Dos detenidos en la playa del Somorrostro de Barcelona por el robo de un reloj de lujo

La Guardia Urbana de Barcelona detuvo ayer sábado a dos hombres por el robo violento de un reloj de lujo en la playa del Somorrostro de Barcelona.

Según ha informado este domingo la Guardia Urbana, agentes de paisano observaron a un ladrón habitual de relojes sentado y aparentemente nervioso en la playa.

Minutos después, muy cerca del lugar donde se encontraban, se produjo una pelea y un hombre salió corriendo mientras se escuchaban gritos que alertaban de un ladrón.

El hombre que corría lanzó el reloj que acababa de robar al sospechoso que se encontraba sentado en la playa.

Las víctimas pudieron interceptar al hombre que corría y los agentes detuvieron al individuo sentado en la playa que se había apoderado del reloj de lujo que acababa de ser robado.

Una vez detenidos los dos individuos, los agentes de la Guardia Urbana pudieron devolver el objeto robado a su legítimo propietario.