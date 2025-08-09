Tres radares y un 30% más de controles de velocidad en Lleida tras un julio negro en las carreteras

Quince personas han muerto desde principios de año en las carreteras de Lleida, ocho de ellas en siete siniestros viales ocurridos durante el mes de julio. Las distracciones, la somnolencia o el exceso de velocidad han sido las causas más habituales, según el jefe de la unidad de Tráfico de Ponent de los Mossos d’Esquadra, Damià Larriba. El repunte de la siniestralidad durante julio se considera un hecho aleatorio que no obedece a un único motivo, pero para intentar reducir las conductas de riesgo se ha acordado desplegar más radares en las carreteras. Por un lado, Tráfico mantendrá instalados durante agosto tres carros radar en la A-2 y en la C-12, y los Mossos realizan esta semana un 30% más de controles de velocidad en las carreteras leridanas.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha instalado los nuevos radares móviles en remolque en la A-2 en Cervera y en la C-12 en Balaguer, y este jueves está previsto colocar otro en la A-2, en este caso a la altura de Vilagrassa (Urgell). Además, otro dispositivo en Jorba, en la Anoia, refuerza los controles de velocidad en la autovía que une Lleida y Barcelona, con el objetivo de contener la accidentalidad mortal y reforzar la seguridad vial.

Los carros radar se mantendrán instalados al menos durante el mes de agosto y en septiembre se decidirá si continúan en estos puntos o se trasladan a otros de la red viaria. Larriba ha destacado que son radares que funcionan de forma autónoma y se pueden dejar "en un punto concreto de la vía sin tener que preocuparnos de ellos". Disponen de sistemas contra actos vandálicos, funcionan con baterías y enlazan telemáticamente con el Servei Català de Trànsit.

Por su parte, desde el pasado lunes y hasta el domingo, los Mossos d’Esquadra movilizan a más agentes de tráfico en las carreteras leridanas para realizar controles extraordinarios de velocidad a raíz del repunte de los accidentes con muertos y heridos graves. Larriba ha detallado que se llevan a cabo las 24 horas del día -por la mañana, por la tarde y por la noche- y que han calculado que esta semana harán un 30% más que en una semana ordinaria.

Unas cifras de siniestralidad “inasumibles”

Las quince muertes registradas en carretera desde principios de año en Ponent, ocho de ellas solo durante el mes de julio, suponen unas cifras “inasumibles”, según ha afirmado el jefe de la unidad de Tráfico de Ponent. “No hay ninguna causa en sí, pero todo es un conjunto que suma. Se trata de un hecho aleatorio que no puedes predecir dónde y cuándo pasará”, ha reconocido. En este sentido, ha recordado que en agosto de 2018 hubo nueve muertos en agosto en Ponent; en julio de 2017, siete; y en abril de 2012, hasta nueve víctimas mortales.

Larriba ha detallado que en cuatro de las muertes registradas en julio en Lleida las causas han sido la somnolencia, la distracción o una falta de atención de los conductores, pero no el alcohol ni las drogas. De los ocho fallecidos, ha añadido, había dos que no llevaban cinturón de seguridad y en dos siniestros se circulaba con exceso de velocidad. Además, las dos personas muertas en el accidente del 6 de julio en la A-2 en Soses se consideran homicidios imprudentes porque su coche chocó frontalmente con otro vehículo que circulaba en sentido contrario.

El responsable de Tráfico de los Mossos en Ponent ha destacado que la mayoría de personas que han perdido la vida en la carretera “son gente del territorio”, algunas de las cuales iban a trabajar o realizaban desplazamientos cortos, y no personas de paso. Por este motivo, Larriba ha hecho un llamamiento a extremar la precaución y la atención al volante, a evitar el uso del teléfono móvil u otros dispositivos, a detenerse para descansar y a tener cuidado con la irrupción repentina de animales, que ahora en verano representan hasta un 28% de los siniestros.