Un adolescente abre fuego y hiere a tres personas en Times Square, Nueva York

Archivo - Times Square

Archivo - Times Square / Marcus Santos/ZUMA Wire/dpa - Archivo

Un adolescente armado de 17 años abrió fuego e hirió a tres personas el sábado en Times Square, en Nueva York, según informó la policía de la ciudad estadounidense, desatando el caos en uno de los principales puntos turísticos.

El incidente, que empezó después de que "una disputa verbal entre dos personas escalara", tuvo lugar alrededor de la 1.20 horas de la madrugada, hora local, en el cruce entre la calle 44 y la séptima avenida, ha explicado la policía a varios medios de comunicación. Los heridos tienen entre 18 y 65 años y se encuentran estables.

El tirador fue detenido por la policía en el lugar de los hechos y está a la espera de que se le imputen los cargos.

El tiroteo provocó escenas de pánico entre las personas que se hallaban en la zona en ese momento. Vídeos colgados en las redes sociales muestran a cientos de personas, en su mayoría turistas, huyendo a la carrera.

Este suceso tuvo lugar casi dos semanas después del que dejó cuatro muertos, incluido un policía, en Manhattan, cuando el tirador Shane Tamura disparó en un rascacielos sede de empresas como el gigante de inversiones Blackstone y las oficinas de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés). Tras el incidente, Tamura se suicidió.

Pese a estos casos, la Policía de Nueva York anunció el pasado lunes que la ciudad ha registrado el número más bajo de tiroteos desde que empezaron a contabilizarse. En los primeros 7 meses del año se produjeron 412 incidentes con 489 víctimas en total, lo que representa un descenso interanual del 26,4% en los asesinatos.

