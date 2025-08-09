L'Ametlla de Mar reabre sus playas tras la desaparición de una mancha blanca y viscosa

L'Ametlla de Mar (Tarragona) ha reabierto este sábado sus playas después de un día y medio cerradas al baño por la aparición el jueves por la tarde de una gran mancha viscosa de color blanco en el mar, que obligó a izar la bandera roja "por mala calidad del agua".

La mancha ya ha desaparecido del litoral de L'Ametlla de Mar aunque en las playas con servicio de salvamento y socorrismo ondea la bandera amarilla por "precaución", según ha informado el consistorio.

Bandera roja en l'Ametlla de Mar por la aparición de una mancha viscosa en el agua del mar. / Ariadna Escoda / ACN

Los bomberos de la Generalitat coordinaron ayer un dispositivo para inspeccionar la afectación de esta sustancia, en el que participaron la Policía Local de L'Ametlla de Mar, Agentes Rurales, Salvamento Marítimo, Mossos d'Esquadra y Guardia Civil, que rastrearon la zona con drones, embarcaciones y equipos subacuáticos.

Hubo restos que llegaron incluso a zonas de la arena de la playa y fueron retirados. La Agència de Residus de Catalunya (ARC) tomó muestras para analizarlas y determinar qué tipo de producto es y cuál es su origen, y también se han enviado al CSIC en Barcelona.