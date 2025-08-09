Investigación abierta

L'Ametlla de Mar reabre sus playas tras la desaparición de una mancha blanca y viscosa

La Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha tomado muestras para intentar descubrir el origen

L'Ametlla de Mar cierra sus playas por la aparición de una "mancha blanca y viscosa"

Restos de la sustancia viscosa blanca en el litoral de l'Ametlla de Mar

Restos de la sustancia viscosa blanca en el litoral de l'Ametlla de Mar / Ariadna Escoda / ACN

EFE

EFE

Tarragona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

L'Ametlla de Mar (Tarragona) ha reabierto este sábado sus playas después de un día y medio cerradas al baño por la aparición el jueves por la tarde de una gran mancha viscosa de color blanco en el mar, que obligó a izar la bandera roja "por mala calidad del agua".

La mancha ya ha desaparecido del litoral de L'Ametlla de Mar aunque en las playas con servicio de salvamento y socorrismo ondea la bandera amarilla por "precaución", según ha informado el consistorio.

Bandera roja en l'Ametlla de Mar por la aparición de una mancha viscosa en el agua del mar.

Bandera roja en l'Ametlla de Mar por la aparición de una mancha viscosa en el agua del mar. / Ariadna Escoda / ACN

Los bomberos de la Generalitat coordinaron ayer un dispositivo para inspeccionar la afectación de esta sustancia, en el que participaron la Policía Local de L'Ametlla de Mar, Agentes Rurales, Salvamento Marítimo, Mossos d'Esquadra y Guardia Civil, que rastrearon la zona con drones, embarcaciones y equipos subacuáticos.

Hubo restos que llegaron incluso a zonas de la arena de la playa y fueron retirados. La Agència de Residus de Catalunya (ARC) tomó muestras para analizarlas y determinar qué tipo de producto es y cuál es su origen, y también se han enviado al CSIC en Barcelona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alberto y Laura Caballero, creadores de 'La que se avecina', cambian de plataforma: HBO Max estrenará 'Por el amor de Dios
  2. La inmobiliaria Engel & Völkers deberá pagar 6,4 millones de euros por emplear como falsos autónomos a sus comerciales
  3. Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
  4. Una doctora explica qué le ha pasado a la nariz operada de Lucas, de Andy y Lucas: 'Ha mutado nivel máximo
  5. ¿Qué es el 'pub crawling', la actividad que ha prohibido el Ayuntamiento de Barcelona?
  6. Operación triunfo' llega a los teatros con un musical basado en el programa: uno de sus exconcursantes será el protagonista
  7. Hacienda empieza a devolver el dinero a los pensionistas mutualistas: unos cuantos se quedarán sin cobrar
  8. Turistas achicharrados en Barcelona: 'Estamos aquí solo cuatro días, no queda más remedio que sudar

Un vídeo viral en Instagram y X destapa un caso de maltrato animal en el municipio catalán de Calaf | Vídeo

Un vídeo viral en Instagram y X destapa un caso de maltrato animal en el municipio catalán de Calaf | Vídeo

Catalunya, la comunidad que se vería más afectada por una moratoria nuclear

Catalunya, la comunidad que se vería más afectada por una moratoria nuclear

Alaska, un territorio vendido por Rusia a EEUU en el siglo XIX y donde el líder del Kremlin no puede ser detenido

Alaska, un territorio vendido por Rusia a EEUU en el siglo XIX y donde el líder del Kremlin no puede ser detenido

Un vídeo viral en Twitter e Instagram ayuda a destapar un caso de maltrato animal en Calaf

Un vídeo viral en Twitter e Instagram ayuda a destapar un caso de maltrato animal en Calaf

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El tráfico en Catalunya y resto de España, en directo: última hora de la Operación salida de agosto 2025 y la AP-7

El tráfico en Catalunya y resto de España, en directo: última hora de la Operación salida de agosto 2025 y la AP-7

L'Ametlla de Mar reabre sus playas tras la desaparición de una mancha blanca y viscosa

L'Ametlla de Mar reabre sus playas tras la desaparición de una mancha blanca y viscosa

La ola de calor enciende las alarmas en el sur de Francia

La ola de calor enciende las alarmas en el sur de Francia