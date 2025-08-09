Investigación en Mallorca

La Policía Nacional detiene a un moldavo por el homicidio de un hombre en una casa abandonada en Manacor

Los agentes han establecido un cerco en la capital del Llevant tras averiguar la identidad del principal sospechoso

La Policía Nacional detiene a un moldavo por el homicidio de un hombre en una casa abandonada en Manacor

La Policía Nacional detiene a un moldavo por el homicidio de un hombre en una casa abandonada en Manacor / B. Ramon

Lorenzo Marina

Palma
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de origen moldavo, como presunto autor de la muerte de un varón de 50 años en Manacor. La víctima había sido hallada en una casa abandonada situada en las proximidades del hospital de Manacor, que era refugio habitual de indigentes. La investigación policial apuntaba a que el principal sospechoso del crimen había mantenido una violenta pelea con la víctima poco antes de que apareciera su cuerpo inerte. A partir de este momento se ha establecido un cerco en el municipio en torno a este individuo, que se ha materializado con su detención.

 Sobre las once y media de la mañana de este viernes, una mujer ha alertado a los servicios de emergencia que el hombre con el que convivía en una casa abandonada junto al hospital de Manacor había fallecido. Una patrulla policial ha acudido rápidamente al lugar. Tras examinar el cadáver y determinar que el cuerpo presentaba síntomas compatibles con una muerte violenta, han activado el protocolo establecido para estos casos. Agentes del Grupo de Homicidios y de la Policía Científica de la Policía Nacional se ha trasladado a esta casa abandonada. A continuación han abierto una inspección ocular. También se ha requerido la presencia de una comisión judicial.

Tras concluir estas pesquisas, el juez de guardia de Manacor ha decretado el levantamiento del cadáver. Operarios de los servicios funerarios se han encargado de retirar el cuerpo y lo han trasladado al Instituto de Medicina Legal de Palma para hacerle la autopsia.

Controles en todo el municipio

Fruto de las pesquisas practicadas, los investigadores pudieron identificar al principal sospechoso de causarle la muerte a la víctima. A partir de este momento se ha activado un dispositivo especial para propiciar su localización. El cerco se ha hecho extensivo a todo el municipio de Manacor. Una serie de controles y otras medidas se han adoptado de inmediato.

Sobre las siete y media de la tarde de este viernes, el operativo policial desplegado ha culminado. Una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en Manacor ha detenido a este hombre de origen moldavo por un presunto delito de homicidio. La investigación policial continúa por parte del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional para esclarecer por completo los hechos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alberto y Laura Caballero, creadores de 'La que se avecina', cambian de plataforma: HBO Max estrenará 'Por el amor de Dios
  2. Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
  3. La inmobiliaria Engel & Völkers deberá pagar 6,4 millones de euros por emplear como falsos autónomos a sus comerciales
  4. Turistas achicharrados en Barcelona: 'Estamos aquí solo cuatro días, no queda más remedio que sudar
  5. Una doctora explica qué le ha pasado a la nariz operada de Lucas, de Andy y Lucas: 'Ha mutado nivel máximo
  6. ¿Qué es el 'pub crawling', la actividad que ha prohibido el Ayuntamiento de Barcelona?
  7. Operación triunfo' llega a los teatros con un musical basado en el programa: uno de sus exconcursantes será el protagonista
  8. Hacienda empieza a devolver el dinero a los pensionistas mutualistas: unos cuantos se quedarán sin cobrar

Tres radares y un 30% más de controles de velocidad en Lleida tras un julio negro en las carreteras

Tres radares y un 30% más de controles de velocidad en Lleida tras un julio negro en las carreteras

Directo | Protecció Civil activa el plan Procicat por temperaturas de hasta 40 grados en Lleida

Directo | Protecció Civil activa el plan Procicat por temperaturas de hasta 40 grados en Lleida

Laura Moure paralizó 'La ruleta de la suerte' para dar una sorpresa que ni Jorge Fernández recordaba: "¡Parad!"

Laura Moure paralizó 'La ruleta de la suerte' para dar una sorpresa que ni Jorge Fernández recordaba: "¡Parad!"

Mario Alonso Puig, psicólogo, sobre cómo sonreír sin ganas "puede cambiar nuestro estado de ánimo"

Mario Alonso Puig, psicólogo, sobre cómo sonreír sin ganas "puede cambiar nuestro estado de ánimo"

Calor intenso en Barcelona

Calor intenso en Barcelona

Los mejores lugares para ver las Perseidas 2025 en Catalunya

Los mejores lugares para ver las Perseidas 2025 en Catalunya

Lágrimas de san Lorenzo 2025: este es el mejor momento para ver la lluvia de estrellas más esperada del verano

Lágrimas de san Lorenzo 2025: este es el mejor momento para ver la lluvia de estrellas más esperada del verano

'El chiringuito' vuelve con su temprano inicio de temporada, que ya tiene fecha de estreno

'El chiringuito' vuelve con su temprano inicio de temporada, que ya tiene fecha de estreno