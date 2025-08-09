Sucesos

Condenado por envenenar a aves rapaces para que no atacaran a palomas en Sabadell

Los Agentes Rurales sorprendieron al sospechoso cuando intentaba hacer desaparecer el cadáver de un azor

Un juzgado de Sabadell impuso una pena de 2.400 euros al colombófilo

Germán González

Germán González

Barcelona
Un juzgado penal de Sabadell ha condenado a un aficionado a la colombofilia a pagar una multa de 2.400 euros por un delito contra la fauna después de que los Agentes Rurales descubrieran que dejaba cebos con veneno en una zona forestal cerca de Sabadell para evitar que las aves rapaces atacasen a las palomas que cuidaba. El condenado tenía una barraca en la que guardaba palomas deportivas y también realizaba la misma actividad en un club cercano.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso este medio, en 2021 el sospechoso fue dejando cebos con plaguicida, un producto "expresamente prohibido por la ley" para que las palomas que tenía como las del club "no sufrieran ningún tipo de molestia por parte de las aves rapaces que naturalmente habitaban en los alrededores de aquellos recintos destinados a ese uso recreativo".

Estas aves rapaces están legalmente protegidas por la normativa y no pueden ser "molestadas y menos causarle su muerte o lesiones". Además, la sentencia remarca que el hombre era consciente de que las rapaces morirían por el consumo de estos cebos envenenados y también que afectaría a los otros carnívoros que se alimentasen de su carne.

El 4 de marzo de 2022 el condenado dejó cebos impregnados de veneno suficiente "para producir la eliminación de aves rapaces y el resto de fauna carnívora" cerca de su palomar. Uno de esos cebos fue ingerido por un azor que murió al instante. Efectivos del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme (GEVA) de los Agentes Rurales sorprendieron al sospechoso cuando guardaba el cadáver del azor dentro de su vehículo para hacerlo desaparecer.

Los agentes recuperaron el cadáver del ave y empezaron una "compleja" investigación para encontrar varios cebos con veneno y comprobar los daños que había causado en el medio natural. Todos los que descubrieron junto con el cadáver del azor se analizaron en el centro de Recuperación de la Fauna Salvaje de Torreferrussa, en el Instituto Nacional de Toxicología y en el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) y se encontró restos de un producto muy tóxico usado contra las plagas. El coste de esta investigación asciende a unos 2.220 euros a los que se debe sumar los 300 del coste del azor muerto.

Por eso, el condenado, que aceptó la sentencia impuesta, debe pagar la multa de 2.400 euros y a abonar 2.520 euros más por la responsabilidad civil, ya que debe hacer frente a las cantidades reclamadas por la administración tanto por el coste de la investigación como por la indemnización por muerte de la rapaz.

Grupos especializados

Los agentes del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme (GEVA) están entrenados en detección, investigación y persecución de delitos ambientales, especialmente el uso de venenos, una práctica ilegal que pone en peligro la biodiversidad y a las personas si la sustancia tóxica entre dentro de la cadena alimentaria

El condenado entrenaba palomas mensajeras dentro de la modalidad deportiva. Primero una hembra y después varios machos, con las alas y el cuerpo pintados del color de sus propietarios

El concurso consiste en observar cuál de los machos consigue quedarse con la hembra más tiempo posible, incluso poder llegar a copular con ella si el macho pudiera o lo dejaran los demás. Después se hace la clasificación y se premia a los propietarios de las palomas ganadoras.

Esta actividad se realiza en un escenario prácticamente rural, con mucha proximidad de espacios naturales donde viven otros animales salvajes. Por eso atrae a rapaces como azores, halcones y ratoneros, que depredan fácilmente porque las palomas vuelan en grandes grupos, van muy pendiente de su objetivo y pueden aprovecharse de su cansancio.

