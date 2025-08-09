SUCESOS

Un incendio en un polígono industrial de Vic obliga a movilizar 13 dotaciones de Bombers

Incendio en Vic.

Incendio en Vic. / BOMBERS DE LA GENERALITAT

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un incendio declarado este sábado poco antes de las ocho de la tarde ha afectado a una nave industrial en el polígono de Malloles, en la ciudad de Vic. Ante la magnitud del fuego, los Bombers han movilizado 13 dotaciones para controlar y extinguir las llamas.

El incendio está activo y los equipos de emergencia están trabajando desde el exterior para combatirlo. Hasta el momento, no se ha reportado ningún herido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
  2. Alberto y Laura Caballero, creadores de 'La que se avecina', cambian de plataforma: HBO Max estrenará 'Por el amor de Dios
  3. Turistas achicharrados en Barcelona: 'Estamos aquí solo cuatro días, no queda más remedio que sudar
  4. La inmobiliaria Engel & Völkers deberá pagar 6,4 millones de euros por emplear como falsos autónomos a sus comerciales
  5. Una doctora explica qué le ha pasado a la nariz operada de Lucas, de Andy y Lucas: 'Ha mutado nivel máximo
  6. ¿Qué es el 'pub crawling', la actividad que ha prohibido el Ayuntamiento de Barcelona?
  7. Operación triunfo' llega a los teatros con un musical basado en el programa: uno de sus exconcursantes será el protagonista
  8. Hacienda empieza a devolver el dinero a los pensionistas mutualistas: unos cuantos se quedarán sin cobrar

Un incendio en un polígono industrial de Vic obliga a movilizar 13 dotaciones de Bombers

Un incendio en un polígono industrial de Vic obliga a movilizar 13 dotaciones de Bombers

Catalunya roza los 41 grados este sábado: el calor extremo llegará a Barcelona el lunes, en la cúspide de la ola

Catalunya roza los 41 grados este sábado: el calor extremo llegará a Barcelona el lunes, en la cúspide de la ola

Decenas de miles de israelíes protestan contra el plan de Netanyahu en Gaza

Decenas de miles de israelíes protestan contra el plan de Netanyahu en Gaza

Los sacrificios

Los sacrificios

El senador colombiano Uribe Turbay en "condición crítica" tras sufrir una hemorragia en el sistema nervioso

El senador colombiano Uribe Turbay en "condición crítica" tras sufrir una hemorragia en el sistema nervioso

El horóscopo de mañana, domingo 10 de agosto: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

El horóscopo de mañana, domingo 10 de agosto: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Cesc regresa a Barcelona con el Como y presenta su primera obra como técnico

Cesc regresa a Barcelona con el Como y presenta su primera obra como técnico

Stuani guía a un Girona combativo que no puede contra el campeón de Italia

Stuani guía a un Girona combativo que no puede contra el campeón de Italia