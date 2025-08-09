SUCESOS
Un incendio en un polígono industrial de Vic obliga a movilizar 13 dotaciones de Bombers
El PeriódicoEl Periódico
Un incendio declarado este sábado poco antes de las ocho de la tarde ha afectado a una nave industrial en el polígono de Malloles, en la ciudad de Vic. Ante la magnitud del fuego, los Bombers han movilizado 13 dotaciones para controlar y extinguir las llamas.
El incendio está activo y los equipos de emergencia están trabajando desde el exterior para combatirlo. Hasta el momento, no se ha reportado ningún herido.
